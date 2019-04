Vegtrafikksentralen venter stor utfartstrafikk i forbindelse med påskeferien, og oppfordrer trafikanter til å planlegge reiserute og følge med på trafikkmeldinger.

Det meldes om økende trafikk på E16 strekningen Sandvika-Hønefoss og E18 strekningen Drammen-Kragerø. I 16.30-tiden var det forsinkelser på 10 minutter på strekningen Heiakrysset - Drammen Syd.

På E6 ut fra Oslo mot Kløfta er det i 16.30-tiden saktegående kø og forsinkelser på opp mot 30 minutter. På strekningen Karihaugen - Skedsmovollen er det forsinkelser på 28 minutter, og tendensen er økende.

Mellom Hamar og Brumunddal har det vært økende trafikk og saktegående kø, skriver HA.

Fredag før påske er en skikkelig ulykkesdag på norske veier. Mange stresser for å rekke alt de skal – i tillegg til at det er svært mange biler ute på veiene.

– Vi så akkurat det samme i fjor. Nordmenn er klare for påskefjellet og tar seg noen ekstra fridager. For å få et lavere stressnivå og mindre trafikk på veiene kan det være lurt å reise lørdag i stedet, sier Roger Ytre-Hauge, motor-fagsjef i Frende Forsikring ifølge Broom.