Så mye endrer kroppen seg etter ett år i verdensrommet

I fjor skrev TV 2 om den amerikanske astronauten Scott Kelly som hadde tilbrakt 340 dager i verdensrommet mellom 2015 og 2016.

Mens han var der ble både han og hans tvillingbror Mark Kelly nøye studert, og de første resultatene i mars i fjor forbløffet forskerne:

Foreløpige resultater fra studiet viste at syv prosent av Scotts gener ikke hadde returnert tilbake til normalen, to år etter hans hjemkomst.

Scott og tvillingbroren Mark var dermed ikke identiske tvillingbrødre lenger.

Studien er den mest omfattende som har blitt gjennomført på hvor mye romfart endrer menneskekroppen, og totalt var hele 84 forskere med på å studere hvert aspekt av Scotts fysiologi før, under og etter hans år i verdensrommet.

Nå har NASA sluppet de endelige resultatene.

Små biologiske endringer

Studien viser at kroppen tilsynelatende ikke får noen store eller varige endringer på sin helse, og indikerer at et menneskes helse i stor grad kan bli opprettholdt gjennom ett år i verdensrommet, sier forskerne bak studien ifølge CNN.

– Resultatene viser hvor robust og motstandsdyktig menneskekroppen er, sier Steven Platts, NASA-forskeren som koordinerte studien.

Studien avdekket dog også områder som kan kreve mottiltak eller sikkerhetstiltak ved lengre romfartsoppdrag, som for eksempel de planlagte ferdene til Mars.

Scotts lange opphold i verdensrommet er et steg på veien mot en framtidig Mars-ferd. Ettersom et Mars-oppdrag sannsynligvis vil strekke seg over tre år, måtte NASA undersøke hvilken effekt langvarige reiser i verdensrommet har på mennesker.

RETUREN: Bakkepersonell hjelper Scott Kelly ut av romkapsulen etter å ha landet i Kazakhstan 2. mars 2016. Foto: Kirill Kudryavtsev/AP

– Dette åpner en dør til en type analyse man aldri tidligere har kunnet gjøre. Det kommer til å være viktig for astronauter når de skal reise på lange ferder til Mars, og de kommer til å måtte bli stadig mindre avhengige av ressursene på jorda, sier Andrew Feinberg, professor ved John Hopkins University og medforfatter av studien.

Forskere har lenge studert og analysert hvordan romferd påvirker menneskekroppen. De fleste av disse astronautene har imidlertid som regel ikke reist i mer enn seks måneder, og man har heller ikke hatt en genetisk sett identisk kontrollkilde å sammenligne med.

Men selv om funnene i studien er interessante, har den også sine begrensninger: Kun Scott og Mark Kelly ble undersøkt i studien, og resultatene vil ikke bli underbygget ved å sammenligne med andre astronauter.

Scott befant seg også hele tiden innenfor jorda beskyttende magnetiske felt, og ble ikke utsatt for strålingen man treffer på når man reiser dypere inn i verdensrommet.