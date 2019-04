For å få gratis gin resten av livet, trenger du bare å kjøpe deg en drink i denne baren som åpner om noen få dager.

Det er bare et minus. Baren vil befinne seg på selveste nordpolen.

Det er det finske gin-selskapet Arctic Brands Group som lover gratis gin for resten av livet til den som skal klare det

– Vi skal åpne opp en pop up-bar på nordpolen. Om noen besøkende dukker opp, vil de få gin resten av livet sitt, bekrefter pressetalsmann for selskapet, Bocedi Simone til TV 2.

Åpen én dag

Skal du likevel trosse kulden, må du også være rask. Baren åpner om fem dager.

Sammen med et lite ekspedisjons-team på fire menn skal de bruke en uke på å komme seg til nordpolen. Når de ankommer den 17.april kommer de til å åpne verdens nordligste bar for kun én dag, skriver nettsiden Delish.

Direktør av gin-selskapet, Mikko Spoof, er selv med på teamet som i disse dager er på vei til Nordpolen for å åpne baren.

– For å overlevere her, må man være litt gal og litt tøff, akkurat som de villbærene vi bruker i ginen våres som har kjempet seg gjennom frossen jord for å overleve, sier direktøren.

Selskapet sier at en del av fokuset med turen er klimaendringene. Bærene de bruker i ginen er truet av for varmt klima.

Levert på døra

Selskapet forteller til TV 2 at flaskene vil bli levert på døra, med et forbehold om at mottaker drikker ansvarlig.

Hva selskapet mener med livet ut skal bety 26 flasker i året, levert jevnt utover.

Hvor mange som møter opp er ikke riktig sikkert, men selskapet er sikker på at det vil bli noen.

– Løypa som ekspedisjonen er på, skal være den mest brukte av andre ekspedisjoner, derfor forventer vi at noen vil dukke opp. Selvfølgelig vil det ikke være mange, men noen er det, sier Simone til TV 2.