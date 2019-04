– Vi har mottatt flere interessante og konkrete opplysninger som vi nå følger opp, sier politiadvokat Unni Byberg Malmin i Sør-Vest politidistrikt til TV 2.

Malmin sier at syv etterforskere fortsatt arbeider for fullt med den 19 år gamle drapssaken.

– Vi driver en begrenset taktisk etterforskning etter at Cold case-gruppen i Kripos mente det burde foretas nye etterforskningsskritt.

Cold case-gruppen anbefalte å følge opp både gamle og nye tips og har bistått under den nye etterforskningen.

Nye vitneavhør

TV 2 får bekreftet at det er foretatt flere titalls vitneavhør i saken siden i fjor høst. Flere av disse vitnene skal aldri tidligere har vært avhørt.

– Vi har foretatt en rekke vitneavhør, men vi har ikke hentet inn DNA-prøver fra noen av disse. Jeg kan ikke si så hva disse nye vitneavhørene har tilført saken, men det har kommet nye opplysninger, sier Malmin til TV 2.

– Vil ikke gi opp

Moren til Tina Jørgensen, Torunn Austdal Rasmussen, håper politiet finner ut hvem som drepte datteren hennes.

– Jeg håper det snart tar en vending, og jeg blir optimist når du nå forteller meg at politiet har fått inn 40 nye tips, sier Rasmussen til TV 2.

Hun sier at det har vært noen tøffe år.

– Det har vært mange opp- og nedturer, men jeg har tro på den gruppen som nå er satt inn i saken. Jeg vil ikke og kan ikke gi opp håper om at saken en dag blir oppklart.

Drept og dumpet

20 år gamle Tina Jørgensen forsvant natt til 24. september 2000 i Stavanger og ble funnet drept en måned senere i en dreneringskum ved Bore kirke på Jæren.

I september 2015 ble fire menn fra Vest-Agder pågrepet og siktet for å ha tatt livet av 20-åringen etter at en av dem fortalte om drapet under et skjult lydopptak.

En måned senere ble de fire løslatt og fikk senere erstatning for urettmessig straffeforfølgelse.

Vurdering i juni

Den begrensede etterforskningen som pågår skal være ferdig i juni, og da vil man ta en vurdering om man skal fortsette etterforskningen med samme styrke.

– Vi vil vurdere de opplysningene vi har samlet inn og ta en avgjørelse etter det, sier Unni Byberg Malmin ved Sør-Vest politidistrikt.