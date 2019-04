Volvos søstermerke Polestar skal satse tungt på elektrifiserte biler de kommende årene. De har allerede lansert den ladbare hybriden 1. Nå bekrefter Polestar produksjonsstart for bil nummer to, som ikke overraskende heter 2.

Det skal skje tidlig neste år, ved en fabrikk i Zhejiang-provinsen i Kina. Denne fabrikken produseres allerede biler for både Volvo og det nystartede merket Lynk & Co. Nå blir Polestar det tredje merket her.

Samtidig har Polestar løftet litt på sløret rundt hvordan de skal selge bilene sine. 60 såkalte Polestar Spaces skal etableres internasjonelt. Dette er showroom, hvor kundene kan komme og se på bilene.

Rekkevidde på 500 kilometer

Det aller første skal åpnes i Oslo sentrum, deretter står Kina for tur.

– At Polestar velger å starte oppbyggingen av sitt globale nettverk gjennom etableringer i Oslo og Kina viser at dette er to av de mest innflytelsesrike markeder for elbiler, skriver Polestar i en pressemelding.

Polestar 2 har en offisiell rekkevidde på 500 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Med det plasserer den seg helt i toppen av denne klassen.

Særpreget hekk, det er ikke veldig vanskelig å se slektskapet med Volvo her.

Søstermodell til Volvo

Batteripakken er på 78 kWh. Bilen har to elmoterer og firehjustrekk. 408 hestekrefter skal gi 0-100 km/t på under 5 sekunder.

Polestar skal ha fokus på sporty kjøreegenskaper, du kan blant annet få bilen med Performance-pakke: Öhlins-dempere, brembo-bremser og 20-tommers felger.

Bilen ser ut som en sedan, men er femdørs kombi. Polestar sier så langt ikke noe om bagasjeromsvolum. 2 er søstermodell til Volvos kompakte SUV XC40 som også kommer som elbil i 2020. De to er bygget på en nyutviklet plattform kalt CMA.

Planlegger ny og elektrisk luksus-SUV

Volvos eier Geely har store vekstambisjoner. Polestar skal rendyrkes som et elektrisk merke.

Under 400.000 kroner

Startprisen på Polestar 2 er på 39.000 Euro, tilsvarende rundt 380.000 kroner. Dette er prisen for det tyske markedet. Når vi vet at elbilene ikke har moms i Norge, betyr det at prisen her hjemme kan bli lavere enn dette.

Men – og det er et men: I starten skal Polestar bare selge en toppmodell til 63.000 Euro, eller rundt 615.000 kroner. Det er foreløpig ikke klart hvor lang tid det vil ta før den rimeligere varianten går i produksjon.

