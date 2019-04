11 av 13 russevoldtekter ble henlagt: – Veldig skremmende

I alle de 13 russevoldtektene som ble anmeldt i 2018 var samtlige fornærmede kvinner, og gjerningspersonene menn.

Det viser en gjennomgang Kripos har gjort.

I over halvparten av sakene var fornærmede kraftig påvirket eller bevisstløs som følge av eget alkoholinntak.

TV 2 har kartlagt alle de 13 anmeldte russevoldtektene i 2018. Der kommer det frem at hele 11 av sakene ble henlagt.

Kun én av sakene endte i en tiltale, og én sak er fortsatt under etterforskning.

– Ord mot ord

Det er høy grad av rus som ofte gjør jobben svært utfordrende for politiet.

– Rus er av stor betydning, da det kan gjøre at de fornærmede husker dårligere. Det er også sjeldent øyevitner, som fører til at det ofte blir ord mot ord, sier Per Thomas Omholt, politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt.

Distriktet har selv etterforsket tre russevoldtekter fra 2018. To av sakene ble henlagt på grunn av ukjent gjerningsperson og mangel på bevis, og den tredje er fortsatt under etterforskning.

– Politiet håper at folk som blir utsatt for overgrep kommer til politiet, slik at vi får foretatt en etterforskning. Det er forebyggende å etterforske, selv om det ikke medfører straffereaksjoner, sier Omholt til TV 2.

Unngår å varsle

Marianne Vinjevoll, psykologspesialist ved senter for krisepsykologi, sier til TV 2 at hun synes det er veldig skremmende at så mange av voldtektene blir henlagt.

– Det er fare for at enda færre anmelder, når så mange saker henlegges. Det er allerede høye mørketall. Det å oppleve at man ikke blir trodd er en stor tilleggsbelastning og fører ofte til forverring av symptomer, sier Vinjevoll.

Russevoldtekter i 2018 Trøndelag - To anmeldelser, begge ble henlagt. Agder - En anmeldelse, saken ble henlagt. Sør-Vest - To anmeldelser, begge ble henlagt. Nordland - Tre anmeldelser, to saker ble henlagt og én tiltale er tatt ut. Øst - En anmeldelse, saken ble henlagt. Sør-Øst - Tre anmeldelser, to ble henlagt og én er under etterforskning. Oslo - En anmeldelse, saken ble henlagt.

Psykologen viser til at russetiden ofte er forbundet med et høyt alkoholinntak. I tilfeller hvor fornærmede har vært beruset under voldtekten, kan dette ofte bidra til økt skyldfølelse. Dersom saken deretter blir henlagt, forsterkes skyldfølelsen ytterligere.

– Fornærmede kan sitte igjen med en følelse av å selv bli dømt.

Én tiltale

Vinjevoll sier at fornærmede etter en voldtekt reagerer svært ulikt, men mange har et sammensatt symptombilde. De føler seg ofte utrygge og urolige, sover dårlig og kan ha påtrengende bilder og inntrykk fra voldtekten.

– Mange opplever en frykt for å møte på gjerningspersonen. De sliter ofte med å stole på folk og de bebreider seg selv. Vinjevoll mener at samfunnet har en viktig jobb å gjøre ved å plassere ansvaret hos overgriper.