Petter Northug skal igjen bryne seg på verdenseliten i sitt eget renn på Hafjell, Janteloppet, med hundremeterssprint fredag og 30 kilometer lørdag – før afterskien.

Det betyr også nye dueller med svenske Calle Halfvarsson, som Northug en rekke ganger har vært i offentlig ordkrig med.

Den norsk-svenske duoen kom nylig tilbake fra Rhodos, hvor de har målt krefter under innspillingen til programmet Landskampen.

– Da han skjønte at jeg skulle være med, begynte han å trene hardt. De gangene jeg ikke så ham på Rhodos, tror jeg han har trent, sier Calle Halvarsson om Northug.

Northug kan bekrefte Halfvarssons mistanker.

– Jeg kan bekrefte at jeg har trent masse, så jeg er godt forberedt, så Calle skal få juling, både i dag og i morgen. Det blir godt. Det er alltid en god følelse, sier Northug, som senere fortalte at formen er dårlig og at treningsmengden etter han la opp har variert fra null til fem økter i uken.

Petter Northug ble spurt om hvem som kommer til å ha størst problemer i utforkjøringene i tremilsløypen, og etter litt betenkningstid fant han sin rival.

– De som er her, er gode til å kjøre utfor, men jeg tror kanskje Calle er litt redd, men det er fordi jeg har sett mye av det på Rhodos. Han er ikke så veldig glad i fart, men er veldig god i afterski. Jeg snakket med «Ludde» istad og han er i midt i sesongen og skal prøve å sette verdensrekord. Det håper vi alle på, men jeg og Calle skal prøve å sette verdensrekord i afterski på lørdagen. Så det skal være to verdensrekordforsøk i helgen, så får vi se om det er jeg og Calle eller Ludde som lykkes, sier Northug.

Ludvig Ludde Søgnen Jensen er mannen som skal forsøke å sette nok en verdensrekord på hundre meter med ski på beina.

Calle Halfvarsson har ikke store forventninger til hundremeterssprinten.

– Jeg er ikke i bra form. Jeg har vært i Rhodos i ti dager og har ikke trent spesielt mye der. Jeg var også dårlig på 100 meter før det og er nok ikke bedre nå, men jeg skal gjøre mitt beste, sier svensken.

30-åringen håper å kunne slå Northug på 30-kilometeren.

– Det er faktisk ganske viktig, selv om jeg er i dårlig form. Petter tar kanskje ryggen hele veien og spurter forbi på slutten. Jeg får legge inn en langspurt og prøve å ta det på den måten, sier han.

Northug og Halfvarsson var nylig sammen i ti dager på Rhodos.

– Jeg håper å slå Calle. Hadde han ikke kommet hit, hadde han ikke ønsket å møte meg. Vi har konkurrert sammen i ti dager og han er fortsatt ikke lei. Igjen skal vi møtes. Det blir spennende, sier han, sier Northug.