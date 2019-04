Flere politifolk har vært til stede ved boligen i Sluraveien på Lørenskog både torsdag og fredag. Torsdag deltok også hunder i søk etter eventuelle spor og gjenstander.

Øst politidistrikt opplyste torsdag at undersøkelsene på stedet har vært planlagt fordi snøen nå har smeltet.

Politiet melder at status i saken ellers er uforandret. Politiet antar at Hagen ble bortført fra boligen 31. oktober i fjor. Politiet har ikke fått noen bevis på at hun er i live.

Det har heller ikke vært noen ny kontakt med gjerningspersonene etter 11. februar da gjerningspersonene tok i bruk en ny måte å kommunisere på.

Politiet oppfordrer også folk som ferdes i området ved Sloraveien, til å være observante på gjenstander som måtte dukke opp nå som snøen er borte.

