Mina Lund (22) fra Stokke tok pusten fra både mentorer og det norske folk da hun troppet opp på blind audition på The Voice i vinter.

Derfra gikk 22-åringen videre fra både knockout og duell, og skulle opprinnelig ha sunget i liverundene etter påske. Slik blir det imidlertid ikke.

Lund har valgt å trekke seg fra konkurransen før liveprogrammene begynner å gå på TV.

– Jeg sto overfor et valg, enten fullføre utdanning eller å gjennomføre The Voice. Da var det for meg ganske enkelt. Utdanning betyr utrolig mye for meg nå. Derfor velger jeg å prioritere det. Det betyr ikke at jeg slutter med sang, men reisen min i The Voice er over, sier hun.

I et intervju TV 2 hadde med Lund tidligere i vinter, fortalte sangtalentet at hun denne våren skal fullføre bachelorgraden sin for å bli lærer og spesialpedagog.

Overveldende respons

Lunds første opptreden i konkurransen er spilt til sammen over en million ganger på YouTube og Spotify, og kommentarene strømmer inn fra fans i både inn- og utland.

22-åringen forteller at hun er overveldet over all oppmerksomheten hun har fått underveis i The Voice.

– Responsen har vært over all forventning, noe som selvfølgelig er gøy, men også skummelt. Det oppleves veldig overveldende for meg. Jeg innså etterhvert at det ikke var noe jeg ønsket, forklarer hun.

Forstår avgjørelsen

TV 2s programredaktør, Jarle Nakken, synes det er leit at Lund har besluttet å forlate konkurransen.

– Mina har gjort seg bemerket i The Voice med sin helt særegne stemme, hun har skapt stort engasjement. Vi synes det er synd at hun ikke blir med videre, men vi har selvsagt full forståelse for at hun velger å prioritere studiene.

Blir ikke erstattet

Nakken informerer om at det ikke vil komme inn en erstatter for 22-åringen.

– The Voice fortsetter som planlagt. Det vil ikke komme inn noen ny deltager på teamet til Lene Marlin. Når vi starter livesendingene står det fire på hennes team og kun to kan gå videre fra første runde, konstaterer Nakken.

Lund har gjennom hele konkurransen vært en del av Lene Marlins lag. The Voice-mentoren har bare lovord å si om det unge sangtalentet.

– Mina har gjort inntrykk på oss alle. Hun har vært veldig fin å samarbeide med, og jeg ønsker henne alt det beste, sier Lene Marlin.

