Det har vært en tung sesong for Storhamar-veteranen Christian Larrivée. Da han scoret to mål borte mot Frisk Asker, betydde det litt ekstra for 36-åringen.

– Det å få to mål betyr ekstra mye for meg. Nå kan jeg slappe av og vite at jeg er en del av den offensive produksjonen til laget, forteller Larrivée til TV 2.

For med sine 49 sluttspillmål for Storhamar, er "Talismanen" tidenes mestscorende Storhamar-spiller i sluttspillhistorien.

– Jeg visste faktisk ikke om den rekorden. Ikke før dere sa det til meg, men jeg synes det bare er gøy å være historisk, konstaterer kanadieren.

– I år har ingenting fungert

Storhamar-supporterne er vant til å se Larrivée score over 40 poeng for gultrøyene per sesong.

I år har det kun blitt 18 poeng i grunnserien.

– Det har vært veldig tungt for min del denne sesongen. Før kom det masse poeng, men plutselig i år så har ingenting fungert. Det er mye tanker som har kommet da og det har vært veldig tøft, forteller kanadieren.

Sluttspillet ble redningen for veteranen.

– Plutselig så kommer sluttspillet og jeg prøver bare å glemme alt og starte på nytt. Det har gått mye bedre for meg nå enn i sesongen, sier Larrivée.

I sluttspillet har kanadieren levert 10 poeng på 13 kamper. En klar forbedring fra grunnserien.

– Jeg vet at laget trenger mer enn bare én rekke. Min rekke har ikke fungert som det skal. Nå plutselig i sluttspillet har det vært mye bedre og det er vanvittig deilig for oss, slår 36-åringen fast.

– "Bøtta" skal til Hamar

Den tunge sesongen har motivert Larrivée ekstra mye inn mot sluttspillet. Lysten til å motbevise kritikerne sine er sterk i 36-åringen.

– Det betyr noe ekstra å vinne i år for min del etter den sesongen jeg har hatt. Det er viktig å vise at jeg fortsatt kan spille hockey og hjelpe laget. I fjor var det nesten for lett. I år er det mye jevnere, forteller han.

Storhamar vant både seriemesterskap og NM-gull forrige sesong. I år ønsker Larrivée og sette enda et trofé i premieskapet. Seieren i den fjerde finalekampen var ekstremt viktig for både lagets selvtillit og troen på å stå seirende igjen etter finaleserien.

– Vi vet at vi vant i fjor, men vi er fortsatt sultne. Vi vet at alle vil slå oss. Akkurat nå er Frisk en eventyrhistorie og vi vet at de er sultne også, sier kanadieren.

Før han følger opp med:

– Nå er det 2-2 i kamper og det er bare gøy, men vi skal ta den «bøtta» hjem. "Bøtta" skal til Hamar i år igjen.