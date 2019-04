United-kometen har slått tilbake etter marerittet

– Det er tilfredsstillende. Jeg må bare sørge for at jeg hver gang jeg går på banen så gjør jeg alt for å hjelpe laget. Jeg må ofre meg og gi alt for laget hver gang. Jeg vil bare spille fotball og forhåpentligvis imponere manageren og trenerteamet. Forhåpentligvis holder det til å få en lang karriere i Manchester United, sier unggutten som har vært del av yngre lag i klubben siden han var fem år.

Bekrefter at Solskjær snakker om egen spillerkarriere

Ettersom han er oppvokst i de røde djevlenes akademi, har McTominay alle forutsetninger for å skjønne hvilken status Ole Gunnar Solskjær har i gigantklubben. Midtbanespilleren bekrefter at Solskjær selv bruker sin egen tid i klubben aktivt for å motivere spillergruppen.

– Han er ikke redd for å snakke om vinnermentaliteten de hadde her da han var spiller. Det er kroppspråket jeg snakker om, og det smitter over til oss spillere. Vi ønsker også å være vinnere. Vi har også vinnere i troppen som har vunnet ligaen, så vi vet definitivt hva som kreves, sier McTominay.

– Jeg føler vi har et familiebånd i klubben nå

Flere av klubbens supportere ytret seg negativt overfor Mourinho nettopp fordi McTominay fikk tillit, men flere og flere ser ut til å måtte bite i sure epler og innse at stjerneskuddet trolig har mye å bidra med på ypperste nivå. TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller uttalte tidligere i uken at «kanskje Mourinho hadde rett», og skal en tro spilleren som selv skrev under ny fireårskontrakt i januer har det i hvert fall aldri stått på selvtilliten.

– Jeg har ikke dårlig selvtillit på banen. Jeg bryr meg ikke om kontraktsituasjon eller andre ting når jeg er på banen. Jeg glemmer alt når jeg er på banen, og slik har jeg vært siden jeg var fem år gammel. Ole sier at vi skal spille fotball mens vi smiler, og det gjør alle spillerne nå. Ikke bare meg. Og det prøver jeg å vise de yngre spillerne i klubben. Jeg føler vi har et familiebånd i klubben nå, sier McTominay.

