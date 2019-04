Manchester (TV 2): Torsdag gikk en video viralt i sosiale medier. I filmen kan man høre Chelsea-fans synge en rasistisk og diskriminerende sang om Liverpools Mohammed Salah. Videoen ble angivelig tatt opp før Chelseas kamp mot Slavia Praha i Europaligaen.

I etterkant har både Liverpool og Chelsea gått ut med en offisiell pressemelding der de fordømmer innholdet.

Dessverre er dette bare den siste hendelsen i en rekke rasisme-saker denne sesongen. Så sent som forrige uke gikk Tottenhams Danny Rose ut og sa at han gledet seg til han var ferdig med fotballkarrieren slik at han kan slippe å bli utsatt for åpenlys rasisme.

– Jeg har fått nok. Jeg har trolig fem-seks år igjen av fotballkarrieren, og jeg ser fram til å kunne vende den ryggen når jeg nå ser hva som skjer, sier han.

Under fredagens pressekonferanse fikk Manchester Uniteds Ole Gunnar Solskjær spørsmål om hva han mente om rasismen vi nå dessverre ser i både engelsk og internasjonal fotball, og hans tanker om Roses uttalelser:

– Det var trist å høre hvordan Danny Rose følte om det. Det er ikke sånn det skal være. Danny har sikkert elsket å spille fotball siden han var en liten gutt. Om det skal tas vekk fra han på grunn av oppførsel på tribunen, er det sjokkerende. Det må slås kraftig ned på. Jeg vet at klubbene jobber hardt med dette nå.

Liverpool-manager Jürgen Klopp fordømmer rasismen.

– Det er motbydelig. Det er noe som ikke burde skje. Det handler ikke om Chelsea eller Liverpool. Det er bare noen få mennesker som gjør det, men hvis resten reagerer sterkt vil det bidra til at vi unngår saker som dette i fremtiden, sier Klopp om saken med Salah på pressekonferansen fredag.

– Fotball er det beste eksempelet på hvordan folk med ulik etnisitet kan jobbe briljant sammen. Ingen bryr seg om hvor folk kommer fra. Disse folkene burde aldri få lov til å være en del av fotballsamfunnet igjen, fortsetter Jürgen Klopp.

Solskjær avsluttet fredagens pressekonferanse med en klar oppfordring:

– Det er uakseptabelt. I 2019 bør vi ha et samfunn som aksepterer deg uansett om man er fra Norge, Sverige, England, Marokko eller Egypt. Uansett hvilke land man kommer fra og hvilke tro man har.

Rose og hans lagkamerater fikk rasistiske tilrop da England spilte mot Montenegro i Podgorica i mars. England vant kampen 5-1, og Raheem Sterling feiret et av målene med å legge hendene over ørene foran den hatefulle skaren av hjemmefans. Sterling tvitret senere:

– Den beste måten å stilne haterne (og, ja, jeg mener rasister), skrev han.