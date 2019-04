Den senere tiden har det vært stort fokus på kontroll av tunge kjøretøy, på vei inn i Norge. Den siste uken har Statens vegvesen hatt storaksjon på flere grenseoverganger. 44 kontrollører fra Vegvesenet har kontrollert tunge kjøretøy på svenskegrensen i Hedmark og Østfold.

– Av de cirka 2.000 som har vært innom kontrollplassene våre har vi stoppet 920 for å gjennomføre en nærmere kontroll, sier fagleder Geir Thomas Finstad i Statens vegvesen.

Av disse fikk hele 198 fikk kjøreforbud, 35 ble anmeldt til politiet og det ble ilagt til sammen 141 gebyrer.

Mye dårlige bremser

Kontrollene har i hovedsak foregått på kontrollplassene på Magnor, hvor det har vært døgnbemanning. På Østby i Trysil og Ørje i Østfold.

35 anmeldelsene gjelder brudd på kjøre- og hviletiden – og for dårlig lastsikring.

De aller fleste kjøreforbudene ble gitt på grunn av dårlig lastsikring, overlast og for dårlig/defekte bremser.

Nei, dette var ikke så smart...

Dårlige eller defekte bremser er dessverre en gjenganger på tunge kjøretøy. Foto: Statens vegvesen

Oppfattet som strenge

– At vi fikk stoppet farlige kjøretøyer og trøtte førere før de kjører på norske veier, er godt å tenke på. Vi erfarer at det er stort behov for kontroller på grensen etter disse nedslående resultatene. På Magnor spesielt, som er den nest største grenseovergangen i Norge, ble det avdekket 20 grove overtredelser som endte med anmeldelse. Både de som kjører tunge og lette kjøretøy må tenke trafikksikkerhet, vi vil alle ferdes trygt langs veien, sier Finstad.

– Av de som har fått kjøreforbud har noen vært enige, mens andre har oppfattet oss som strenge. Men jobben vår er å sette trafikksikkerhet foran alt annet og da kan vi ikke sende kjøretøy på mange tonn ut på veiene med for dårlig lastsikring, med for dårlige bremser og/eller med trøtte førere, sier Finstad.

Sjåføren kom på jobb – og fant bilen slik



Her endte det med hjullås og dermed ingen tur inn i Norge. Foto: Statens vegvesen

Resultatene fra grenseovergangene fordeler seg slik:

Magnor:

Passerte kontrollplass: 874

Kontrollerte: 406 kjøretøy

Kjøreforbud: 75

Anmeldelser: 20

Antall gebyr: 68

Østby:

Passerte kontrollplass: 343

Kontrollerte: 270 kjøretøy

Kjøreforbud: 38 kjøretøy

Anmeldelser: 9

Antall gebyr: 21

Ørje:

Passerte kontrollplass: 696

Kontrollerte: 241 kjøretøy

Kjøreforbud: 84

Anmeldelser: 6

Antall gebyr: 52

Storkontroll på Svinesund: – Skremmende og katastrofalt

Se video: Her robber de vogntoget – på motorveien