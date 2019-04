I 2017 fikk Trump spørsmål om Assange. Trump sa han verken «støttet eller ikke støttet» Wikileaks' beslutning om å publisere eposter som var fremskaffet på ulovlig vis, og han sa han ikke ville være involvert i noen beslutning om hvorvidt amerikanske myndigheter ville ha Assange pågrepet og utlevert.

– Jeg er ikke involvert i den beslutningen om å pågripe Assange eller ei, sa Trump til AP i 2017.

– Men hvis de gjør det, så er det greit for meg, sa han.

Assange ble pågrepet i London torsdag, etter at hans politiske asyl i Ecuador ble opphevet. Han har holdt seg i skjul i den ecuadorianske ambassaden i London siden 2012. Kort tid etter pågripelsen kunngjorde USA, der han er siktet for datakriminalitet, at landet ønsker ham utlevert.

