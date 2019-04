Torsdag gikk politiet ut med at de har mottatt ferske analyseresultat fra Østerrike i Birgitte Tengs-drapet.

Men påtaleansvarlig Lars Ole Berge, som leder etterforskningen, avkrefter at de er nær et gjennombrudd i den 24 år gamle drapssaken.

– Vi står ikke nær et gjennombrudd, slik det kunne komme fram i går, sier Berge.

Etterlengtet info

Han sier videre at de har mottatt en rapport som svar på politiets anmodning på DNA-undersøkelser.

– Vi har fått svar på etterlengtet info, som vi har vært på jakt etter i lang tid. Men dette er en omfattende rapport, som er skrevet på tysk og som vi ikke har fått oversatt ennå. Vi skal derfor nå oversette og gå grundig gjennom den, før vi vurderer om vi skal ta etterforskningsskritt basert på rapporten, sier Berge.

Politiinspektøren opplyser at dette arbeidet vil være tidkrevende, og politiet vil trolig ikke komme med mer informasjon om analyseresultatene og etterforskningen før høsten 2019.

– Vi sier høsten for å gi et signal til publikum om at dette er etterforskning som fortsatt er prioritert, men noe som tar tid, sier Berge.

DNA-prosjekt

I forbindelse med etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs ble det i 2017 igangsatt et DNA-prosjekt.

Da bestemte man seg for at nye analyser av både tidligere undersøkte hår, og andre som ikke var undersøkt, skulle sendes til GMI i Innsbruck i Østerrike, i håp om at nye analysemetoder kunne gi bedre svar.



Høsten 2017 ble DNA-analyser av tidligere utestet biologisk materiale og re-testing av tidligere prøver sendt til laboratoriet i Østerrike.

– DNA-prosjektet har vært en omfattende, kostbar, dynamisk og tidkrevende prosess, men politiet vurderte det som riktig å sende inn alt materiale vi mente kunne bidra til å oppklare drapet, opplyser politiet.

Cold Case-gruppe

Det er nå over to år siden Kripos sin Cold Case-gruppe anbefalte politiet å etterforske saken på nytt.

Siden etterforskningen startet i 2017 har politiet mottatt over 160 tips.

Mange av disse kom inn i forbindelse med TV 2s dokumentar «Hvem drepte Birgitte».

Politiet opplyser at tipsene som har kommet inn er blitt fortløpende vurdert og noen av de har ført til etterforskningsskritt. Men tipsene har imidlertid ikke ført til noe gjennombrudd i saken.