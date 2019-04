Manchester (TV 2): Etter en strålende start, har det gått tråere for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United den siste tiden. Tapet mot Barcelona i Champions League onsdag var det fjerde tapet på fem kamper.

– Det er aldri kjekt når man taper kamper. Men nå har vi spilt mot gode gode lag, vi har prestert bra, men vi har ikke hatt den kvaliteten vi ønsker foran mål og troen på det i de situasjonene. Som tidligere spiss jeg hvor viktig det er å ha den selvtilliten foran mål. Vi har ikke vært kliniske nok foran mål.

Nye muligheter venter nå mot West Ham. For øyeblikket ligger Manchester United tre poeng bak topp fire.

– Nå trenger vi så mange poeng som mulig. Vi fokuserer kun på å få til en god prestasjon mot West Ham som vil gi oss tre poeng. Vi ønsker kjempe om tredjeplassen, men selvsagt er fjerdeplassen også noe vi ønsker. Uansett bør vi gå for 15 poeng.

Den siste tiden har det blitt spekulert i om Ander Herrera kommer til å forlate Manchester United til fordel for PSG denne sommeren. Flere britiske medier melder at han har blitt enig med den franske klubben om en overgang når kontrakt hans går ut om to måneder. Solskjær hadde følgende å si om situasjonen rundt Herrera:

– Vi er i dialog om en ny kontrakt, men jeg kan ikke kommentere så mye rundt det. Dere må nesten spørre han om han ønsker å være her. Jeg vet ikke hvordan de samtalene har vært. Han elsker å spille fotball, han fikk en ny skade på trening nå, så han liker ikke det at han ikke kan hjelpe laget nå. Men kanskje han er bekymret for fremtiden. Kanskje det er litt av grunnen til at han ble skadet. Hvem vet?

Tidligere denne uken snakket Herrera med spanske ABC om situasjonen i United.

– Akkurat nå tenker ikke jeg og klubben likt. Det er ingen enighet om ny kontrakt nå, men jeg vil selvsagt høre hva United har å si. Det samme gjelder for andre klubber. Jeg lukker ingen dører.

