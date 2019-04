I lørdagens «God kveld Norge» viser toppbloggeren frem sin nye, eksklusive leilighet i Oslo.

– Det er jævlig dyrt å bo her, så det er bare midlertidig. 29.000 i måneden uten strøm, sier den tidligere «Paradise Hotel»-deltakeren.

Raad sier at hun ønsker å finne seg en leilighet å kjøpe, men at hun velger å leie fordi hun ikke vet hva hun skal se etter.

Derfor har hun nå hyret inn en megler som kan ta seg av den jobben.

– Jeg har ikke peiling hva man skal se etter, så jeg har fått meg en megler på en slik «premiumavtale», så han gjør jo alt, sier hun.

Får kjeft av regnskapsføreren

Raad håver inn penger på bloggen sin, og forteller at hun har fått seg en regnskapsfører med navn Geir som holder henne i tøylene.

– Jeg er jo nesten litt redd ham. Han er jo veldig til å kjefte på meg, og vet hva jeg bruker penger på. Hvis jeg skal kjøpe en veske, så må jeg ringe til Geir først og spørre om det går fint. Hvis han sier nei, så er det nei. Da gjør jeg ikke det.

RØD LØPER: Gowaz Khalil (t.h) er Isabels kusine og personlige assistent. Her er de to sammen med tidligere «Paradise Hotel»-deltaker Neva Reza på premieren til TV 2s «Familieduellen». Foto: Marius Gulliksrud/Stella Pictures

Videre forteller Raad at hun har ansatt kusinen sin som sin personlige assistent.

– Det er jo veldig mange som har reagert på det. Så har du da litt sånn typisk norskegang, at «men hva skal du med personlig assistent», liksom? Men jeg tenker at de fleste får jo hjelp i jobbene sine. Altså passe på og kontrollere at jeg gjør det jeg skal, og ja, gjør sånn at liksom kalenderen min faktisk blir fylt opp med avtalene for jeg har blitt veldig glemsk.

Vold, rus og mishandling

Raad ga i fjor ut boka «Shirog - Jenta jeg en gang var», som handler om Isabells traumatiske oppvekst.

Til «God morgen Norge» fortalte 25-åringen at hun var åtte år gammel da hun ble mishandlet. Den gang het hun Shirog.

– Det var ikke en normal oppvekst. Jeg ble utsatt for mye. Det var vold, rus, mishandling og inn og ut av krisehjem, fortalte hun.

Boka avdekker blant annet bakgrunnen til hennes mange plastiske operasjoner.

På spørsmål om hva Shirog hadde sagt hvis hun så henne nå, svarte Isabel dette:

– Hun hadde nok ikke trodd på det. Livet mitt i dag er en så sykt stor kontrast til livet før. Jeg kunne aldri sett for meg at jeg skulle klare meg så bra som jeg gjør i dag. Jeg tror hun hadde vært stolt, sier hun.