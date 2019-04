Se Leicester mot Newcastle på TV 2 Sport Premium og Sumo fredag kl. 20.50.

Youri Tielemans kom til Monaco fra Anderlecht med store forventninger etter at Ligue 1-klubben hadde mistet spillere som Bernardo Silva og Tiemoué Bakayoko.

Men den belgiske unggutten klarte aldri å fylle de store skoene etter de nåværende Manchester City- og Milan-spillerne.

I januar ble han sendt på utlån til Leicester, og i Premier League har Tielemans vist hvorfor Monaco en gang brukte om lag 250 millioner kroner på belgieren i juli 2017.

– Han har vært helt vanvittig god. Han har vært litt for god, for det er nesten som man tviler på at på at han blir igjen der. Han var aktuell for Tottenham, men de turte ikke å bruke pengene, men det gjør de helt sikkert nå, sier TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Wikestad mener Tielemans er en spiller som er meget interessant for de største klubbene. Den belgiske avisen Het Laatste Nieuws meldte nylig at Tielemans følges av Manchester United og Ole Gunnar Solskjær.

Monaco skal kreve 430 millioner kroner for Tielemans. En slik sum vil knuse den forrige rekorden til Leicester fra de de kjøpte Islam Slimani i 2016.

– Ingenting å si før sesongslutt

21-åringen er bare Leicester-spiller ut sesongen, og ifølge Leicestershire Live har Premier League-mesterne fra 2015/16-sesongen startet arbeidet med å gjøre overgangen permanent når overgangsvinduet åpner til sommeren.

– Det er et ukentlig spørsmål som kommer opp, men ingenting har endret seg. Han er en veldig god spiller i en stall med veldig mange andre gode spillere. For oss er suksess alltid som lag, og Youri er åpenbart en del av det. Det er ingenting mer å si før sesongslutt, sier manager Brendan Rodgers.

På de seks siste kampene har Tielemans levert to scoringer og fire målgivende. Wikestad mener belgieren har passet perfekt inn i Leicester.

– Han har hatt det tungt i Monaco, men har nå blomstret som bare det. Det tas med i vurderingen hans, for han er en del av et prosjekt i fremgang. Det kan bli sjuendeplass og europacup neste sesong, sier Kasper Wikestad.

Fire strake seirer under Rodgers

Rodgers ligger for øyeblikket på sjuendeplassen som gir Europaliga-spill før fredagens TV 2 Sport Premium-sendte hjemmekamp mot Newcastle.

– Sjuendeplassen er der ambisjonsnivået har ligget siden Leicester vant ligaen. Det har skapt problemer for Claudio Ranieri og etterfølgerne hans. Det kan hende de klarer det nå, men Craig Shakespeare hadde også en fantastisk start på Leicester-karrieren, sier Wikestad.

Etter å ha tapt første kamp har Rodgers ledet Leicester til fire strake kamper.

– De har et potensial i laget med god balanse av gammelt og ungt, i tillegg til at de har ressurser. Rodgers kan passe perfekt inn, og spillerne har også sagt at de spiller den fotballen de vil spille. Han får også mye bra ut av de unge, som vi har sett med James Maddison. Det ser ut som Maddison og Vardy har funnet linken. Vi husker Riyad Mahrez og Vardy. Det begynner å ligne litt på den, mener Wikestad.