Stjerneskuddet kan gå glipp av millionbeløp

Torsdag skrev Viktor Hovland (21) historie da han som første nordmann noensinne deltok i majorturneringen US Masters.

Ikke gjorde han seg bort blant verdenseliten heller. 21-åringen, endte på par torsdag og lå på delt 29. plass etter turneringens første dag - seks slag bak leder Brooks Koepka.

Hovland må være blant de 50 beste etter fredagens runde, for å kunne få spille lørdag og søndag.

– Her er man på toppen av det som de som satser på golf drømmer om. Det største man kan oppleve som golfspiller er å få en invitasjon til Masters, forklarer toppidrettsjef i Norges Golfforbund Øyvind Rojahn.

– Han er omringet av verdenseliten

I US Masters er Hovland omringet av verdenseliten i golf, og konkurrerer på en bane med mye historie. At han fikk en såpass god start på turneringen beskriver Rojahn som imponerende.

– Det var hans første runde i en major-turnering og det var litt annerledes spilleforhold enn han opplever til vanlig. Det var en fantastisk prestasjon å gå ut der som ung, litt uerfaren og levere på den måten han gjorde i går. Det var ikke uventet, men det fantes selvsagt tanker om hvordan han ville takle presset, sier Rojahn og legger til:

– Torsdag var det mange forstyrrelser som kunne gjort at prestasjonene ikke nådde toppen, men Viktor løste det helt fantastisk.

For Norge og norsk golf er det stort at en ung utøver er med i en slik prestisjeturnering.

– Vi har hatt Tutta (Suzann Pettersen red.anm.) i mange år som har levert i verdenseliten. Det er fantastisk, men hun har vært med såpass lenge at en på en måte blir vant til det. De som er i norsk golf vet hvem Viktor er, og nå får de igjen se at det er mulig å nå Masters og gjøre det godt, selv om man er norsk. Det åpner døren for drømmer, og det tror jeg gjør mye for unge, norske golfspillere, sier Rojahn.

Går glipp av enorme pengepremier

Suksessen på golfbanen gir imidlertid ikke noen særlig økonomisk vinning for nordmannen. Ennå.

Utdrag av pengepremier i US Masters 2019: 1. 17,6 millioner kroner

2. 16,7 millioner kroner

3. 6,6 millioner kroner

10. 2,6 millioner kroner

20.1,2 millioner kroner

30. 665.000 kroner

40. 420.000 kroner

45. 323.000 kroner

50. 246.000 kroner

For Hovland studerer ved Oklahoma State-universitetet, og er fremdeles amatør. Dermed kan han ikke motta premiepenger i noen turneringer.

Istedenfor mottar amatører eksempelvis stipend og støtte fra klubb og forbund.

Pengepremiene i US Masters er så høye at Hovland kan gå glipp av store summer om han er blant topp 50 etter fredagens runde. En 50. - plass i turneringen sikrer 27,720 dollar som utgjør i overkant 246.000 norske kroner.