Siden forrige fredag har politiet i Sør-Vest registrert 128 oppdrag knyttet til russen.

Til sammenligning rykket politiet ut til 195 oppdrag til sammen i hele fjor.

Operasjonsleder Jøran Solheim sier til TV 2 at de bare natt til fredag rykket ut på 30 russeoppdrag.

De meste av utrykningene går på støy, men politiet sa også at de hadde fått meldinger om skremmende, plagsom adferd og trafikkproblemer.

Det kom også meldinger om en voldsepisode i løpet av natten.

– Det oppstod en voldshendelse på en bensinstasjon mellom en ansatt og to russ. Russen nektet å betale for seg og kastet mat på en taxisjåfør, så her er det opprettet en sak, sa operasjonsleder Solheim til TV 2 tidligere fredag.

Økende trend

TV 2 har vært i kontakt med presidenten for hovedrussestyret i Stavanger, Anas Hassan. Han sier at gårsdagens bråk kom i forbindelse med en fest for tidligere russ, og ønsker derfor ikke kommentere saken.

Politispesialist i barne- og ungdomskriminalitet i Sør-Vest politidistrikt, Håvard Høyland, sier til TV 2 at utrykningene er en del av trenden de har sett de siste årene med tanke på russefeiringen.

– Vi ser at antall oppdrag som politiet må håndtere er sterkt økende, og det gir oss en del utfordringer med tanke på ressursbruk og prioriteringer, sier Høyland.

– Negativ utvikling

Politispesialisten påpeker at de ikke er fornøyd med utviklingen som har vært.

– Når vi får så mange oppdrag knyttet til russen, tyder det på at lokalsamfunnet mener russefeiringen har fått en negativ utvikling, sier han.

Noe av problemet, ifølge politiet, er at tidsperspektivet på russefeiringen har økt. Tidligere rykket de ut på oppdrag i ukene før 17. mai. Nå oppstår problemene flere måneder før nasjonaldagen.

– Allerede nå har vi rykket ut på oppdrag knyttet til russen i 2020, sier Høyland.

Godt forhold

Politiet i Sør-Vest har nå sett seg nødt til å opprette en handlingsplan for hvordan de skal håndtere russen.

– Det forebyggende arbeidet vil få mye fokus, og vi går inn i en dialog med russen og skolene hvor vi prøver å bevisstgjøre problemene russetiden kan medføre, sier politispesialisten.

– Opplever du at russen tar dere på alvor når dere rykker ut?

– På et generelt grunnlag har vi et godt forhold til russen. Vårt inntrykk når vi treffer russen på gata er stort sett positivt, og vi ønsker at de skal få feire, sier Høyland.

Men politiet er klar på at de ikke kan fortsette å rykke ut på drøyt 100 oppdrag i uken frem til 17. mai.

– Spørsmålet blir jo hvilken pris samfunnet er villig til å betale for denne russefeiringen, sier han.