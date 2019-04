Vålerenga avbrøt guttekamp på grunn av kniv- og voldstrusler

Fotballsesongen har startet med et smell i Oslo.

Fredag ble kampen mellom Vålerenga sitt G19-2 og Sterling avlyst etter 60. minutter.

Det skjer kort tid etter den TV 2-omtalte kampen mellom to G16-lag i Groruddalen der tilskuerne stormet banen og angrep bortespillere.

– Jeg kan ikke si annet enn at spillerne mine fikk døds- og knivtrusler. Vi venter på at NFF skal fatte en avgjørelse, forteller trener Christian Dimitris Larsen Varelas.

Dommer Jan Erling Kristiansen oppgir at det er første gang i dommerkarrièren at han har avblåst en kamp av disiplinære årsaker.

– Jeg stod opptatt med å gi gult kort etter en corner-situasjon, da Vålerenga sin trener stormet ut på banen og ga beskjed om at de ville trekke seg fra kampen. Han sa at de var truet.

– Så eller hørte du hva som skjedde?

– Nei. Jeg hadde ikke assistentdommer og dette skjedde i teknisk sone (innbyttersone, journ. anm).

Ansett som «risiko-oppgjør»

Dommer Kristiansen ville fortsette kampen, men Vålerenga insisterte på å avbryte.

TV 2 kjenner til at Vålerenga har video av det som skjedde, og at denne er sendt til NFF som bevismateriale. De ønsker ikke at innholdet i denne blir kjent før NFF har tatt en avgjørelse.

Sterling-leder Mohamed Fariss har en annen versjon av saken enn Vålerengas trener.

– Vålerenga lå under og ville plutselig bryte av. Vi er spente på hva NFF velger å gjøre.

Dommer Kristiansen dømmer vanligvis på et langt høyere nivå, men var hentet inn til denne kampen på grunn av at det var klassifisert som et såkalt «risiko-oppgjør».

– Det er ikke uvanlig at det skjer. Yngre og mindre erfarne dommere skal slippe å dømme disse kampene. Men akkurat denne kampen synes jeg gikk rolig for seg på banen. Det var litt komisk at flere av spillerne klemte hverandre etter kampen.

– Er det grunn til å tro at Vålerenga avbrøt fordi de var redd for å tape?

– Det har jeg vondt for å tro. Dette er ikke satsingslag der resultatene betyr så mye.

Politi og ungdomsarbeidere på kamp

Til TV 2 oppgir flere klubber at de må flytte kamper fra den offisielle terminlisten på grunn av voldsrisiko.

Furuset Fotball IF måtte ty til dette allerede i årets andre serierunde i kampen mot Romsås. Da var NFF Oslo involvert.

– Vi måtte stille mer forberedt for å ha med politi, ungdomsarbeidere og flere voksenpersoner, og prøvde å flytte kampen to ganger, forteller daglig leder i Furuset, Kent-Rune Grande-Johnsen.