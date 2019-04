Trondsen snart tilbake – tror han kan være RBKs løsning

Følg runden i FotballXtra på TV 2 Sport 2 og Sumo søndag kveld fra klokken 17.30.

I store deler av 2018 slet Anders Trondsen med en vond lyske. Den lysken har holdt Rosenborgs midtbanegeneral på sidelinjen så langt i 2019, men nå nærmer det seg comeback.

– Formen kommer seg og endelig føler jeg meg trygg på at kroppen holder. Jeg trenger nok et par treninger før jeg er kampklar, men så skal jeg melde meg på, sier Trondsen og legger til:

– Vi får se hva treneren velger mot Stabæk, men det hadde vært fint å få et innhopp.

Analyserer fra tribunen

Den vonde lysken har gjort at Trondsen har blitt sittende på tribunen i de to første kampene av årets sesong. Fra den posisjonen har 24-åringen sett at den regjerende seriemesteren sliter spillemessig.

– Det har vært kjedelig. Spesielt når det har pågått såpass lenge, det tærer på. Det er kjipt å sitte på tribunen å se at man sliter. Samtidig er alle på tribunen verdensmestere, så det er lettere å sitte der og si det, sier Trondsen.

Selv om han ikke har hatt mulighet til å bidra på banen, prøver den tidligere Stabæk- og Sarpsborg-spilleren å bidra på andre måter.

– Jeg prøver å komme med innspill på det jeg ser fra tribunen, for man har tross alt bedre oversikt der, forklarer Trondsen.

Og fra tribunen tror Trondsen han han har funnet årsaken på hva som ikke fungerer for årets RBK-utgave.

– Det blir for lange avstander offensivt, som gjør at vi ikke får til det gjenvinningspresset vi vil ha når vi mister ballen. Det er en liten detalj, så det skal gå an å få på plass, sier han bestemt.

Kan være nøkkelen

Etter en god treningsuke i Trondheim, håper Trondsen at ting endelig skal begynne å løsne.

– Først og fremst må vi heve oss og slippe ned skuldrene. Vi ser på trening at vi klarer å spille kombinasjonsspill, så det er det vi må prøve å få til. Vi løper nok, det ser vi på dataene etter kamp, men vi må løpe som et lag.

– Kan du sitte med nøkkelen?

– Ja, selvfølgelig vil jeg stå her å si ja, men jeg er litt spent. Men når jeg er i form håper jeg å kunne bidra positivt og få ting litt på rett vei, smiler Trondsen.

En som i alle fall er overbevist om at nettopp Anders Trondsen kan spille en viktig del i dette Rosenborg-laget, er Pål André Helland.

– Han har spilt en slik type fotball før, så han har en del erfaringer han kan bidra med. Han er en god fotballspiller som ethvert lag har bruk for, sier trønderen.