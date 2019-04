Det melder Aftonbladet.

Beslutningen vil bli offentliggjort under en pressekonferanse fredag klokken 10.

De to politibetjentene vil tiltalt for mislighold og for å ha forårsaket en annens død, ifølge informasjon gitt til Aftonbladet.

Fire var siktet

Den 12. mars ble flere svenske politifolk siktet for lovbrudd etter at Torell ble drept av politiet i fjor.

Advokaten til en av de siktede, Anton Strand, sa til kringkasteren SVT at det dreide seg om minst fire politifolk.

Etterforskningen av hendelsen skal være fullført.

Skutt og drept

Eric Torell, som hadde både Downs syndrom og autisme, ble skutt og drept av politiet i Stockholm i august i fjor.

20-åringen hadde et lekevåpen og politiet hevder at han oppførte seg truende før det ble avfyrt skudd.

Torell ble fraktet til sykehus, hvor han etter kort tid ble erklært død.

Hendelsen fikk stor oppmerksomhet både i Sverige og utenfor landets grenser. Mens Eric Torell har blitt hyllet, har svensk politi fått mye kritikk.

Saken oppdateres.