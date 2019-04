Mens netthandelen stadig vokser, er antallet fysiske butikker på vei ned.

I Virkes Handelsrapport kommer det frem at antallet detaljhandelsbedrifter falt med nesten ti prosent fra 2008 til 2016, dersom man ekskluderer nettbutikker.

Samtidig ble det 33,5 prosent flere butikker på nett.

Harald Andersen, som er direktør for Virke Handel, slår fast at det vil bli færre butikker i fremtiden.

– Mer og mer av handelen kommer til å skje på andre måter. Butikkene som blir igjen, vil få en ny rolle, spår Andersen.

– Må gi noe mer

Virke Handel-direktøren tror det er for snevert å bare tenke at nordmenn skal handle mer på nett. Han ser for seg en fremtid der handel nærmest blir en ikke-opplevelse, og hvor den dagligdagse handelen i stor grad skjer av seg selv.

– Det høres science fiction ut, men det er nært forestående. Strengt tatt må jeg ikke lenger gå i en fysisk butikk for å få tak i varer. Skal jeg gå i en butikk, må det være fordi jeg har lyst til å gå i butikken.

Direktør for Virke Handel, Harald Andersen. Foto: TV 2

For å oppnå at kunder skal ha et ønske om å gå til butikken, mener Andersen at butikker må bruke lokalene for det de er verdt. Det innebærer selvfølgelig å gi god kundeservice, men også at man må gi noe mer.

– God kundeservice kan jeg også få på nett. Fysiske butikker må i tillegg skape gode opplevelser, og helst inspirere, engasjere og egentlig begeistre meg. Gjennom det kan butikker skape en relasjon, sier Andersen.

– Det haster

I tillegg til at måten nordmenn kjøper varer på forandrer seg, er nordmenns forbruksmønster også i endring. Gradvis ser man en utvikling der det brukes mer penger på tjenester og opplevelser, istedenfor på varer.

– De to kurvene krysset hverandre i 2014. Da brukte vi for første gang i historien mer penger på å kjøpe tjenester som reiser og opplevelser, enn vi brukte på varer. Det kommer vi til å fortsette med, sier Andersen.

Han mener butikker i større grad må se på muligheten for å koble salget av varer med tilbud av tjenester.

– En fargehandel kan for eksempel kobles med designtjenester og håndverkertjenester, slik at butikken egentlig kan levere et komplett produkt.

Andersen er opptatt av at butikker må lykkes med å binde sammen det fysiske og digitale. Butikkene må være hundre prosent tilgjengelig for kunden digitalt, og det må være mulig for kunden å bestille på nett, og plukke opp og returnere i butikk.

– Det må være helt sømløst og friksjonsfritt. Hvis butikker ikke omstiller seg, går de under. Og det haster veldig, hvis ikke møter man fort den mørke siden av apokalypsen.