Overgriperen fikk strafferabatt fordi politiet somlet

– Det er i tråd med det foreldrene ønsket. Først og fremst er det en stor lettelse, men det er fremdeles tvil ved om det vil bli anket, sier hun.

– Straffenivå ligger der det skal ligge. To år og ti måneder er en riktig straff ut i fra omstendighetene, sier advokaten.

Alderen og tiden er viktig

Thingvold mener at et særlig viktig moment i denne saken er den fornærmede jentas svært unge alder.

– Hun var syv år da overgrepet fant sted. Hun måtte også oppleve dette i sitt eget hjem, hvor hun skal kunne være trygg. Dette er åpenbart en stor påkjenning for et barn og gjør forholdet enda mer alvorlig, sier Thingvold.

Bistandsadvokaten påpeker også tiden som har gått i denne saken.

– Det er åpenbart en påkjenning å være under etterforskning, men det er snakk om et barn her. Og hensynet til barnet skal veie tyngre, sier Thingvold.

Den tiltaltes forsvarer, Maria Ursin Ingebrigtsen, ba om full frifinnelse for sin klient.

– Jeg har foreløpig ikke fått gått gjennom dommen med min klient, og ønsker ikke uttale meg før jeg har gjort det, sier Ingebrigtsen til TV 2 tirsdag.

Politiet beklager

Politiadvokat Johan Martin Kile i Agder politidistrikt sier at tidsforløpet i denne saken har vært vesentlig lengre enn hva som er vanlig og ønskelig.

– Vi beklager dette lange tidsforløpet sterkt, ikke minst på grunn av den økte belastningen det påfører den fornærmede i saken og vedkommendes familie, sier Kile.

Han forklarer at det er flere forhold som har påvirket tidsbruken i saken.

– I den aktuelle perioden har det på dette området vært en formidabel økning av saker i Agder politidistrikt, noe som har medført at etterforsknings- og påtalekapasiteten har vært svært presset. Dette forholdet har dessverre påvirket fremdriften i denne saken, sier han.

Ønsker tidsfrister

I dag er det ingen tidsfrister for etterforskning i saker som gjelder vold og seksuelle overgrep mot barn, men det ønsker en arbeidsgruppe som er nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet å endre på.

Denne arbeidsgruppen, som har jobbet med rapporten siden juli i fjor, har bestått av medlemmer fra Riksadvokaten, Kripos, Sør-Øst politidistrikt, Oslo tingrett, advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co.

– Dersom saksbehandlingsfristen på 130 dager for voldtektssaker opprettholdes, bør den også omfatte voldtekt av barn. Fristen i dag omfatter voldtekt av fornærmede barn mellom 14 og 18 år, og av myndige fornærmede. For arbeidsgruppen fremstår det som underlig at en ved innføring, og videreføring av en saksbehandlingsfrist for gjennomsnittlig saksbehandlingstid i voldtektssaker, ikke har inkludert voldtekt mot barn under 14 år, står det å lese i rapporten.

Arbeidsgruppen foreslår at saksbehandlingsfristen for voldtektssaker, som riksadvokaten har fastsatt i samråd med Politidirektoratet, også skal inkludere voldtekt av barn under 14 år.