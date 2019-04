Det amerikanske Instagram-paret Kelly Castille (33) og Kody Workman (32) får tyn i sosiale medier.

Nylig la paret ut et kyssebilde fra Kayon Jungle Resort i Ubud på Bali på Instagram-siden sin, «Positravelty».

Her ser man Workman plassert i hotellets 12 meter høye evighetsbasseng mens han holder en bikinikledd Castille på utsiden av det.

I bildeteksten prøver paret seg på en filosofisk, inspirerende tekst.

«Bare du kan kjenne kroppen din, føle rommet rundt deg og forstå dine evner,» skrive de.

Kun et fåtall av de reiseglade amerikanernes 74.000 følgere lar seg inspirere.

«Det dummeste jeg har sett i hele dag. Tenk hvis hun falt – bare for å få seg litt berømmelse på internett», kommenterer en kvinne.

Frykter at andre kopierer stuntet

FORNØYDE: Kody og Kellyforsvarer kyssestuntet. Foto: Positravelty

«Dere fikk nesten en Darwin Award for dette. Bare fortsett, så får dere den,» skriver en.

Darwin Awards deles jevnlig ut til de som «forbedrer vårt genfond ved å fjerne seg selv fra det på mest mulig spektakulær måte».

Overfor Business Insider forsvarer Kelly og Kody bildet, og sier at førstnevnte aldri var i fare.

– Kody hadde et godt grep rundt meg. Vi stoler helt på hverandre. Det var en utrolig følelse at dette ble nøyaktig som vi planla det. Vi har det bra.

EVIG REISE: Kody og kelly reiser verden rundt for å ta bilder til Instagram-siden sin. Foto: Positravelty

– Vi kjenner kroppene våre

Kody sier at det var Kelly som foreslo at de tok bildet.

– Det mest overraskende for alle er at dette bildet faktisk var Kellys idé, sier han til nettstedet.

– Vi er begge i god form, vi kjenner kroppene våre, og vi kjenner grensene våre. Vi stolte nok på hverandre til å gjøre dette, og så tok vi en avgjørelse som et team og tok bildet, sier han.

Hadde falt ned i basseng

Videre forteller paret at det var et annet basseng 12 meter under evighetsbassenget, og at de derfor følte seg helt trygge på at det ville gå bra.

– Vi gjør vårt beste for å skape innhold som vi elsker og er stolte av, og vi pusher oss alltid for å være unike og utfordre våre perspektiver, sier Kody.