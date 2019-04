Utrykningspolitiet (UP) er på jobb også på natten. Det fikk en 19-åring fra Hordaland smertelig erfare natt til fredag.

Han var ute og kjørte på E39 i Bergen og den kjøreturen blir den siste på lang tid. 19-åringen trykket nemlig altfor hardt på gasspedalen.

En sivil patrulje fra UP var også ute på veien, og de la seg snart på hjul. De utførte gjennomsnittsmåling av farten, og da de stoppet klokken, viste den av 19-åringen hadde kjørt i 158 km/t.

Fratatt førerkortet

Dermed kom blålysene på og bilen ble stoppet.

Det er NRK som først skrev om hendelsen.

19-åringen ble fratatt førerkortet på stedet og også anmeldt. Nå venter en solid straffereaksjon, pluss at det nok blir lenge til vedkommende kan sette seg bak rattet igjen.

Enormt skadepotensiale

– Dette er hasardiøs kjøring. Dette synes jeg ikke noe om. Med to unge kvinner i bilen som han kanskje skulle vise seg for, var nok ikke trafikken hovedfokuset hans. I denne farten er det et enormt skadepotensiale hvis det skulle skje en ulykke, sier UP-sjef Terje Oksnes på Vestlandet, til NRK.

Å luke ut de verste råkjørerne er for øvrig et hovedsatsingsområde for UP i arbeidet for økt trafikksikkerhet.

Gjennomsnittsmåling er mye brukt for å kartlegge farten hos de som råkjører på norske veier. Foto: Scanpix

De unge får ekstra straff

I fjor ble det inndratt 5.539 førerkort for fartsovertredelser ved politikontroller. Av disse sto UP for hele 4.938. Tilsvarende tall i 2017 var henholdsvis 5.542 og 4.631. Sett over flere år ligger antallet førerkortbeslag for fartsovertredelser ganske stabilt på 5.000 – 6.000.

I tillegg mistet 740 bilførere lappen siste år, etter å ha blitt «knepet» i fotoboks.

Unge bilførere får også ekstra straff, ved at de får dobbelt så mange prikker i førerkortet. Dette gjelder inntil man har hatt førerkort i to år.

