Litt over midnatt meldte politiet om at det brant i et bygg i Egersund. Klokken 5.40 dro brannvesenet derifra, før de måtte returnere en time senere.

– Da de dro var det ikke noe tegn til røykutvikling. Så gikk det en time, og det ble meldt om at brannen blusset opp igjen, sier Jostein Reiestad, ansatt ved operasjonssentralen i Sør-Vest politidistrikt, til TV 2.

Tidligere natt til fredag ble et nabobygg evakuert på grunn av brannen. Det samme bygget er nå evakuert igjen.

– Det er en god del røykutvikling og flammer på toppen av bygget. Bygget ligger ganske sentrumsnært, sier Reiestad.



Bygget er et gammelt bedehus som er under ombygging til en moské.