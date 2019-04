Da TV 2 snakket med operasjonsleder Jøran Solheim i Sør-Vest poltidistrikt like etter klokken 04.00 kan han melde om 28 hendelser knyttet til russen i området.

– Det meste går på støy, men vi har også fått meldinger om skremmende, plagsom atferd, og trafikkproblemer. Vi har fått mange klager på at folk samler seg i sentrum og i boligområder, forteller Solheim til TV 2.

Solheim forteller også om en voldshendelse på en en bensinstasjon.

– Det oppstod en voldshendelse på en bensinstasjon mellom en ansatt og to russ. Russen nektet å betale for seg og kastet mat på en taxisjåfør, så her er det opprettet en sak.

På Twitter skriver politiet at russen kan forvente seg mer inngripende tiltak fremover.

– Vi har en egen handlingsplan rettet mot russen, der det er skissert scenarier og tiltak. Hvilke tiltak som settes i verk framover kan jeg ikke si noe om nå, men vi ønsker at folk i distriktet skal få mest mulig fred om natten. Vi har full forståelse for at folk blir frustrerte over hvor lite hensyn russen tar, sier Solheim.

Solheim forteller at de har fått telefoner fra småbarnsfamilier der de kunne høre barnegråt i bakgrunnen, eldre og studenter som skal ha eksamen.

– Det er ikke greit. Russen skal få ha det greit, men det skal alle andre også. Enkelte russ sier de kjører rundt for å teste grensen, forteller Solheim, som sier at politiet har låst av russebusser fordi de ikke har forholdt seg til muntlig pålegg.

Mens TV 2 snakker med Solheim er politiet ute på to oppdrag som gjelder støy på et hotell på Sola. Flere gjester klager på at de ikke får sove. Solheim forteller at de har gitt mange pålegg i natt, og at det er blitt skrevet flere anmeldelser.

Også politiet i Sør-Øst melder om russebråk i natt, etter slossing på skistadion i Stokke.