USAs tidligere president Barack Obama sendte et brev, Stevie Wonder sang og Snoop Dogg hyllet han, da den drepte rapperen Nipsey Hussle ble hedret under en minnestund i Los Angeles torsdag.

Hussles venner, familie og flere tusen fans deltok på markeringen.

Obamas brev ble lest opp av en Karen Civil, Hussles venn og businesspartner, skriver Reuters. Den tidligere presidenten hyllet Hussle for sine forsøk på å revitalisere det gjengherjede området han vokste opp i og han ble drept forrige måned.

– Der de fleste ser gjenger, kuler og fortvilelse når de ser nabolaget Crenshaw der han vokste opp, så Nipsey potensial. Han så håp, skrev Obama i brevet, der han refererte til Hussles engasjement i nabolaget.

Minnestunden ble avholdt i Staples Center, som har plass til 21 000 tilskuere. Arenaen er samme sted som minnestunden for Michael Jackson ble avholdt. Etter minnestunden ble kisten med den avdøde rapperen båret gjennom gatene sør i Los Angeles. Turen skal blant annet gå forbi stedet der han ble drept.

– Denne smerten er vår



Også Snoop Dogg brukte anledningen til å hedre rapperen. Snoop Dogg snakket om Hussles tidligere bånd til Crips-gjengen, og hvordan Hussle brukte dette for å forsøke å bekjempe gjengvolden.

– Gud elsket verden så mye at han ga oss en god Crip. Hvil i fred, sa rapperen og hyllet Hussle for hans innsats for fred i nabolaget.

Stevie Wonder spilte sin hit «Rocket Love» og Eric Claptons «Tears in Heaven». Artisten Drake postet et bilde på Instagram av at han fulgte minnestunden fra London.

Hussles to år gamle sønn ble båret til scenen av den drepte rapperens kjæreste, modellen Lauren London.

– Nå føler jeg smerte for sønnen vår, som sannsynligvis ikke vil huske hvor mye faren hans elsket ham, sa London i sin tale, før hun ba publikum reise seg før hun sa:

– Denne smerten er vår. Vi mistet en utrolig sjel, en sjelden person. Vi vil aldri bli det samme igjen.

Forrige uke sa en 29 år gammel mann seg ikke skyldig til anklagene om å ha drept Hussle. Politiet har sagt at skytingen var motivert av en personlig uoverenstemmelse. Det brøt ut kaos under en minnemarkering for rapperen forrige uke.

Hussle var tidligere i år nominert til Grammy for debutalbumet sitt «Victory Lap».