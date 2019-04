Falcon Heavy ble skutt ut i rommet like etter halv ett natt til fredag med en stor satellitt om bord.

Oppskytingen var andre gang den kraftigste raketten som finnes i dag ble skutt ut. Første gang ble det blant annet skutt ut en Tesla Roadster, og det kunne den gang på mange måter se ut som en stor reklamekampanje for Elon Musks andre selskap Tesla.

Denne gangen var lasten langt mer nyttig, da satellitten Arabsat-6A var om bord. Satellitten skal levere TV, internett og mobilnett til Midtøsten, Afrika og Europa.

Kort tid etter utskytingen returnerte alle tre rakettene til jorda. De to siderakettene landet med sekunders mellomrom på Cape Canaveral, ikke langt unna utskytingsrampen.

Like før senterraketten skulle lande falt signalet fra landingsstedet ut, men like etter kunne selskapet bekrefte at raketten hadde landet. Kort tid etter kom også bildene som bekreftet at senterraketten, som gikk lenger, hadde landet på den flytende plattformen «Of Course I Still Love You» i Atlanterhavet, til stor applaus fra Kennedy Space Center.

Denne tredje landingen ble et fremskritt for SpaceX, etter at ikke alt gikk som det skulle under fjorårets oppskyting.

Da raketten ble skutt opp i fjor landet begge siderakettene der de skulle, men senterraketten gikk tom for drivstoff og bommet på droneskipet «Of Course I Still Love You» der den var ment å lande.

Da senterraketten landet på droneskipet natt til fredag ble det klart at Elon Musks selskap for første gang hadde klart å lande alle tre rakettene.

Falcon Heavy-rakettene er designet for å kunne få mennesker å nyttelast i bane, og potensielt helt til Månen eller til og med Mars.

Etter planen skulle raketten skytes opp torsdag, men da ble det utsatt på grunn av været. Senere i år er det planlagt at Falcon Heavy frakte 25 små satellitter til rommet for det amerikanske luftforsvaret.