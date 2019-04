I en video på sosiale medier ser man flere Chelsea-supportere som kommer med rasistiske tilrop mot Liverpools Mohamed Salah før Chelseas kamp mot Slavia Praha.

Dette førte til at tre Chelsea-supportere ble nektet adgang til kampen mot Slavia Praha.

Både Chelsea og Liverpool reagerer sterkt og har uttalt seg etter hendelsen.

– Chelsea FC finner all form for diskriminerende oppførsel motbydelig. Vi tar sterk avstand fra oppførelsen som det er tydelig bevis på at sesongbillettholdere av Chelsea og medlemmer er involvert i. Slike individer er en skam for alle som holder med Chelsea og de tolererer ikke slike personer i sin klubb, skriver Chelsea i en pressemelding.

Liverpool reagerer også sterkt etter at tilropene er rettet mot deres stjernespiller Mohamed Salah.

– Videoen som sirkulerer på nettet, som viser diskriminerende tilrop rettet mot en av våre spillere, er farlig og forstyrrende. Det er ingen plass for slik oppførsel i fotball eller i samfunnet. Som følger av de seneste tilfellene har klubben sammen med Merseyside Politi startet å etterforske klippene for å identifisere personene som er med i dem. I tillegg samarbeider vi direkte med Chelsea Football Club angående saken. Vi takker dem for deres medlidenhet og engasjement til handle for å identifisere de som er ansvarlige, er noe av det Livepool skriver i sin pressemelding.

Tre av supporterne er allerede identifisert og ble nektet adgang til Eden Arena i Praha.

Førstkommende søndag møtes Chelsea og Liverpool på Anfield i Premier League.

Dette er ikke første gang Chelsea-supportere har kommet med rasistiske tilrop.

Raheem Sterling ble utsatt for rasisme på Stamford Bridge i oppgjøret mellom Manchester City og Chelsea før jul. Det førte til at fire menn ble suspendert og etterforsket av politiet.

Sterling tok også et oppgjør mot rasisme i britiske presse i etterkant.

I den siste tiden har også Juventus stjernetalent Moise Kean blitt utsatt for rasisme.

Det samme har Danny Rose, som uttalte at han gleder seg til fotballkarrieren er over slik at han slipper å bli rasehetset i det offentlige.