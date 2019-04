Benfica - Eintracht Frankfurt 4-2 (se scoringene øverst på siden)

Det ble skapt historie på Estádio da Luz torsdag kveld.

Jaktes på av toppklubbene

19 år og 152 dager gamle Joao Félix skrev seg inn i fotballhistorien med gullskrift da han leverte imponerende tre scoringer og én målgivende pasning i Benficas 4-2-seier over Eintracht Frankfurt.

Félix ble med det den yngste spilleren i Europaligaens historie til å score hat trick. 19-åringen tok til tårene etter å ha satt inn sitt tredje mål for kvelden.

Dette er garantert ikke det siste vi har hørt fra den unge angrepsspilleren, som har scoret ti mål på 20 kamper i den portugisiske ligaen denne sesongen. Flere av storklubbene i Europa skal ha portugisiske Félix under tett oppsyn.

– Han er så vanvittig god. Han var den store spilleren i dag, sier TV 2s fotballblogger Mina Finstad Berg, som allerede i februar plukket ut Félix som en av de mest lovende spillerne i turneringen.

SELVSIKKER UNGGUTT: Joao Felix gjorde som han ville mot Eintracht Frankfurt. Foto: Carlos Costa

Skuffet Trapp

Kampen ble en målfest etter at Evan N'Dicka fikk rødt kort og sørget for at de tilreisende fra Tyskland måtte spille 70 minutter med én spiller mindre. Félix åpnet målfesten fra straffemerket, før Frankfurts brennhete storscorer Luka Jovic slo tilbake like før pause.

Deretter handlet det meste om Félix. To scoringer og én målgivende pasning stod på menyen før Frankfurt fikk med seg en viktig redusering ved Goncalo Paciencia. Det gjør at kampen lever før returen om én uke.

– Resultatet gir ikke et riktig bilde av kampen. Vi leverte faktisk en ganske god prestasjon, men vi slipper inn for ofte, sier en selvransakende Frankfurt-keeper Kevin Trapp etter kampen.

– Det føltes som om hvert eneste skudd de hadde gikk i mål, selv om jeg var borti ballen. Det er ikke den beste følelsen for en keeper fordi du er den som er ansvarlig for å være lagets redning.