Slavia Praha - Chelsea 0-1 (se scoringen øverst på siden)

Marcos Alonsos hodestøt etter det presise innlegget fra Willian fem minutt før full tid gjør at Chelsea er i Europaliga-rute.

Blåtrøyene spilte store deler av kampen på krabbegir, men fikk med seg det viktige bortemålet og 1-0-seier likevel.

Det var tydelig at Maurizio Sarri hadde søndagen kamp mot Liverpool i mente, for italieneren gjorde sju endringer på laget som slo West Ham mandag. Eden Hazard var blant stjernene som fikk hvile fra start. Fra benken fikk han se at Willians tverrliggerskudd var sjansebeholdningen fra den første omgangen.

Slavia Praha lot seg på ingen måte herse med, og offensiv innstiling ga tsjekkerne flere meget gode sjanser. Hadde det ikke vært for to solide redninger av Kepa Arrizabalaga på skuddene fra Ibrahum Traoré og Jan Boril, ville vertene tatt ledelsen.

Men Chelsea løftet seg noen hakk etter at Hazard, N'Golo Kanté og Ruben Loftus-Cheek ble byttet inn. Willian og Antonio Rüdiger var begge nære scoring, men det måtte en venstreback til for å få ballen i mål.

Innlegget fra Willian var millimeterpresist bak Slavia Praha-forsvaret, som måtte kapitulere for Alonsos heading etter å ha stått imot presset i 85 minutter.

Dermed vant Chelsea, som av mange regnes som den største favoritten til å vinne Europaligaen, 1-0.

