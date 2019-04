Hedret avdød kompis da Arsenal herjet med Napoli

Arsenal vant første kvartfinalekamp mot Napoli i Europaligaen.

The Gunners var klart best på Emirates. Scoringer fra Aaron Ramsey og Lucas Torreira sørget for 2-0-seier til Unai Emery og Arsenal.

Et strålende utgangspunkt for London-klubben før returoppgjøret i Napoli om en uke.

Det som vakte mest oppsikt var feiringen til Lucas Torreira. Etter scoringen hentet 23-åringen frem en t-skjorte med bilde av ham selv og en kompis. På t-skjorten stod det: «Vi elsker og savner deg, Rafita». Flere britiske medier melder at kompisen gikk bort i en trafikkulykke for noen få dager siden.

Se scoringen og feiringen i videovinduet øverst!

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp mener ikke kampen er avgjort selv om Arsenal skaffet seg et godt utgangspunkt før returoppgjøret.

– Napoli var overraskende svake i dag. Jeg har sett de tidligere denne sesongen i Serie A og Champions League. Da har de fremstått på en helt annen måte enn i dag. Likevel har ikke Arsenal på bortebane vært helt bra, så jeg tror ikke denne kampen er avgjort enda. Jeg tror spenningen vil leve helt inn, sier Erik Huseklepp.

Arsenal åpnet best

Hjemmelaget startet bra i første omgang på Emirates. Mezut Özil fant Aaron Ramsey som fikk stå alene på seksten meter. Waliserens avslutning ble blokkert, men returen havnet hos Ainsley Maitland-Niles som også fikk sitt skudd blokkert.

Etter 14 minutter ble det imidlertid full jubel i Nord-London. Özil og Ramsey startet med et veggspill på midten før Alexandre Lacazette fikk ballen på høyrekanten. Franskmannen slo en lur pasning inn til Maitland-Niles som vendte opp og akkurat fikk lirket ballen videre til Ramsey som kom på et flott løp. Waliseren satte ballen elegant i mål på ett touch. Drømmescoring og drømmestart for vertene.

Mer Arsenal ti minutter senere. Lucas Torreira tok en lekker dragning utenfor sekstenmeteren før 23-åringen banket til. Skuddet gikk via Kalidou Koulibaly og i en bue over en sjanseløs Alex Meret i Napoli-buret.

– Det er klasseforskjell for øyeblikket, utbrøt kommentator Simen Stamsø-Møller.

Napoli skapte veldig lite de første 45 minuttene på Emirates og Arsenal kunne scoret enda flere mål før sidebytte.

Napoli bedre etter hvilen

Serie A-laget kom mer inn i kampen etter pausen. Napoli hadde mer ball og skapte mer fremover, men ingen avslutningene skapte store problemer for Petr Cech i Arsenal-buret.