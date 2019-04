Torsdag kveld bekreftet fjorårets tyrkiske mester at den tidligere Molde-spilleren blir værende i Istanbul i to år til.

Høyrebacken har ventet på å lande en ny kontrakt i flere måneder, og endelig kan han senke skuldrene. Linnes har tidligere sagt at han stortrives i Tyrkias største by.

Tyrkiske Sporx.com hevdet tidligere i år at det var enighet om en treårsavtale som ville gi nordmannen en lønnsøkning på 2,9 millioner kroner i året.

– Hva skal jeg si... Jeg har vært der i 3,5 år, og grunnen til at jeg skulle få en ny kontrakt i en så stor klubb som dette er i tilfelle at de er fornøyd med det jeg har gjort. Da er det veldig naturlig og vanlig at det blir med en lønnsøkning. Det er noe vi prøver å jobbe frem, sa Linnes til TV 2 i mars.

– Jeg føler jeg fortjener det etter gode prestasjoner og å ha vært en viktig bidragsyter i flere år. Så får vi se hva det lander på.

– Så summen nevnt er ikke helt fjern?

– Nei... vi får nå se. Vi prøver å presse ene veien, og så prøver de å presse andre veien, så får vi se hvor vi lander. Jeg håper å få en kontrakt som alle er fornøyd med.

Denne sesongen har han spilt 15 seriekamper for Galatasaray, som ligger på 2.-plass i den tyrkiske ligaen.

Linnes kom til klubben fra Molde i 2016.

