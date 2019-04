Barna til en eldre kvinne på Nordmøre hevder at de fikk beskjed fra sykehjemmet moren bodde på om at hun var død etter akutte pustevansker, melder NRK.

Men 40 minutter senere kom kontrabeskjeden fra sykehjemmet – moren deres var i live.

Det kommer fram i en avviksmelding som statskanalen har fått tak i.

Hendelsen fant sted på et sykehjem på Nordmøre. Ifølge avviksmeldingen skal kvinnen ha fått akutte pustevansker, og blitt såpass dårlig at pleierne ikke klarte å måle puls på henne. Deretter ble de pårørende varslet om kvinnens bortgang.

– Synes selvsagt ikke slikt skal skje

Dette er andre gang på kort at en sak om feil dødsbudskap kommer fram i Møre og Romsdal. I slutten av mars omtalte TV 2 saken der en kvinne hadde blitt erklært feilaktig død på Molde sjukehus.

I nesten én time trodde sykehuset at kvinnen ikke var i live – helt fram til en lege og politimann gikk inn på rommet og oppdaget at «liket» beveget på seg og laget lyd.

I hendelsen NRK omtaler ble kvinnen aldri erklært død, men barna fikk likevel beskjed om at moren var død.

– Jeg synes selvsagt ikke slikt skal skje, sier sønnen til den eldre kvinnen til NRK.

Etter at han fikk telefonen på sykehjemmet satte han seg på et fly på vei hjem til moren sammen med barna, som også fikk beskjed om at farmoren deres var død.

De ansatte nekter

Pasient- og brukerombud Runar Finvåg i Møre og Romsdal ber nordmørskommunen om å gå gjennom rutinene sine.

– Dette er svært spesielt, og heldigvis er det svært sjelden vi hører om slike hendelser. Slikt skal ikke skje, sier Finvåg om de to sakene.

Saken har blitt klaget inn til Fylkesmannen i Møre og Romsdal av sønnen, som mener kommunen har forsøkt å legge lokk på hendelsen. Kommunens ordfører avviser dette, men beklager samtidig kommunikasjonen med familien.

Selv om det i avviksmeldingen står at familien fikk beskjed om dødsfallet, nekter de ansatte ved sykehjemmet for at familien fikk beskjed om at moren var død. De har imidlertid sagt at de kan forstå at beskjeden kunne tolkes dithen.