Mye tyder på at Mauricio Pochettino hadde rett i sin spådom om at Harry Kane mister resten av sesongen. Torsdag kveld bekrefter nemlig Tottenham i en pressemelding at stjernespissen har pådratt seg en «betydelig» leddbåndsskade i den venstre ankelen.

Brudd for Alli

Kane trengte assistanse for å hinke i garderoben i tirsdagens Champions League-kamp mot Manchester City etter en smell i duell med Fabian Delph.

Spurs opplyser at Kane vil være under vurdering av klubbens medisinske personell de kommende ukene, uten at det spesifiseres hvor lenge 25-åringen er ute av spill. Skaden er i samme ankel som holdt ham ute av spill i seks uker tidligere denne sesongen.

Ikke nok med at Kane er satt ut av spill. Tottenham bekrefter også at Dele Alli pådro seg et brudd i armen i seieren over Manchester City. Det er uklart om Alli kommer til å miste noen kamper som følger av bruddet. Spurs vil vurdere den offensive midtbanespillerens tilgjengelighet til helgens kamp mot Huddersfield de kommende dagene.

BRUDD FOR ALLI: Dele Alli ble byttet ut med smerter i armen. Foto: Paul Childs

Skeptisk Hangeland

Skaden på Kane er dårlig nytt for Tottenham som kjemper på flere fronter. Returkampen mot Manchester City på Etihad om en uke blir en tøff oppgave, det samme blir målet om å havne i topp fire i Premier League.

– De medisinerne i London jeg har vært i kontakt med angående Harry Kane sin ankel, sier at får du den skaden mange nok ganger, må du gjøre en fullstendig rekonstruksjon av ankelen. Da tar det lang tid, sa TV 2s Brede Hangeland i Champions League-studio tirsdag kveld.

Ifølge Transfermarkts oversikt er dette femte gang Kane pådrar seg en ankelskade, uten å presisere hvilken ankel han har skadet.

– Denne typen smell har Harry Kane fått mange ganger nå. Det blir litt som Ledley Kings kne, etter hvert. Han er bare 25 år. Dette er dårlig nytt for Harry Kane, for Pochettino og Tottenham-fansen, konstaterer Hangeland.