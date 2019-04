Stortinget anmelder Liadal

Stortingets administrasjon leverte torsdag inn en anmeldelse til Oslo politidistrikt om mulig misbruk av Stortingets ordning for reisegodtgjørelse.

Beslutningen om å anmelde stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal ble tatt på bakgrunn av opplysninger som er kommet frem de siste dagene knyttet til hennes reiseregninger.

– Dette er en alvorlig situasjon som har gjort at vi nå har gått til anmeldelse, sier Stortingets direktør, Marianne Andreassen til TV 2.

Hun sier at de har gått igjennom saken og ber nå politiet sette i gang etterforskning for å få klarlagt hva som har skjedd.

– Vi vil da også få vite om det er grunnlag for straffeforfølgelse, sier Andreassen.

Stortingets direktør Marianne Andreassen. Foto: Camilla Island

Liadal er orientert om anmeldelsen.

– En vanskelig dag

Fra 1.januar i år ble det innført et skjerpet dokumentasjonskrav for stortingsrepresentantenes reiser, slik at de nå må dokumentere formålet med reisen. I tillegg vedtok presidentskapet onsdag 10. april ytterligere innstramminger og økt åpenhet, noe som skal styrke kontrollen fremover.

Stortingspresident Tone W. Trøen sier at dette er en vanskelig dag for både Stortinget og Liadal.

– Vi er avhengige av tilliten fra våre velgere, og den må hver enkelt stortingsrepresentant gjøre seg fortjent til. Det er viktig at vi reagerer når det ser ut til at noen kan ha misbrukt ordningene. Det er viktig at de nye endringene får virke. Den demokratiske kontrollen er også viktig. Det er full åpenhet for offentligheten ned på bilagsnivå for våre reiseregninger, sier Trøen.

Ordningen bygger på tillit

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre sier at han har forståelse for at Stortinget har bedt politiet etterforske saken videre.

– Dette er en alvorlig sak, uansett om dette er gjort bevisst eller ikke. Vi folkevalgte er avhengige av tillit fra velgerne. Ordningen med reiseregninger bygger på tillit mellom representanter og Stortinget, og brudd på regelverket er uakseptabelt. Dette er nå en politisak, og vi må nå avvente politiets etterforskning, sier Støre.

Reiseregninger for en halv million

Fra januar 2017 til oktober 2018 leverte Haukeland Liadal reiseregninger for en halv million kroner til Stortinget.

Aftenposten har avdekket at i reiseregninger for over 60.000 kroner, befant stortingsrepresentanten seg et annet sted enn det hun oppga.

I et tilfelle hvor Haukeland Liadal oppga å besøke Odda og Tyssedal i jobbsammenheng, viste et bilde hun la ut på Facebook at hun befant seg hjemme i Haugesund.