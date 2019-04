Påske betyr at veldig mange skal ut på veiene. Ikke alltid går denne trafikken helt knirkefritt. Når veldig mange skal kjøre samme vei samtidig, er det ikke til å unngå at det blir kødannelser.

Å sitte i kø takler ikke alle like godt, og vi har i friskt minne fra tidligere års påsketurer enkelte forbikjøringer i redsels-kategorien – og en og annen med vel tung høyrefot...

Nå er det dags igjen, og UP er godt forberedt for de store trafikkdagene – først påskeutfarten denne helgen, og deretter hjemturen første og andre påskedag.

Mindre ulykker enn ellers

– Vi kommer til å være godt synlige på de store trafikkdagene i påsken også i år, bekrefter UP-sjef Runar Karlsen overfor Broom.

– Vi setter på ekstra kapasitet på alle de store trafikkdagene, både hele denne helgen, og for hjemfarten første og andre påskedag. Med stor trafikk blir det vanligvis ikke fart som blir hovedutfordringen. Da ser vi mer på køkultur og forbikjøringer, og det blir selvsagt også både rus- og fartskontroller, sier han videre, og legger til at det de siste årene heller har vært mindre ulykker knyttet til påsketrafikken enn i løpet av tilsvarende antall dager i mars og april ellers.

Ufortjent dårlig rykte

– Det går ofte bedre enn vi venter, selv om det naturligvis må bli noen køer når så mange skal av gårde på veiene samtidig – både på vei til påskeferie og på vei hjem igjen. Så er det også slik at i påsken står veldig mange biler parkert og ubrukt – og da blir det som kjent heller ingen ulykker.

Runar Karlsen er sjef for UP.

– Slik utviklingen har vært de siste årene, er vi nok mer bekymret for den kommende sommertrafikken. Generelt vil jeg faktisk si at påsketrafikken sliter litt med et ufortjent dårlig rykte, sier UP-sjefen.

Alvorlig

– Hva er et typisk eksempel på uvettig kjøring på vei til påskefjellet?

– De mest vanlige utfordringene som oppstår i påsketrafikken, er gjerne at noen tar unødige sjanser med farlige forbikjøringer.

– Det er heller ikke noe ukjent fenomen at mange har lagt om til sommerdekk, fordi det er tørre og fine veier i lavlandet. Så tar man sjansen på at slik er det i høyereliggende områder også. Møter man da på snøføre, får dette en oppfølging fra oss. Dette er noe vi ser alvorlig på, fastslår UP-sjef Runar Karlsen.

Dette bør du lese før du drar på påsketur

UP patruljerer med både uniformerte og sivile biler. Foto: Scanpiix

Skumle skyggepartier

– Hvilke gode råd vil du gi påskebilistene med på veien?

– Først og fremst at man ikke må stresse, men ha forståelse for at det kan bli forsinkelser når mange skal samme vei samtidig. Så er det veldig viktig at man ikke tar farlige sjanser med forbikjøringer – og at man ikke tar sjansen på å kjøre på sommerdekk når man skal til fjells. Man må rett og slett være skodd for påskefjellet.

– I overgangen mellom vinter og vår kan man fort få leie overraskelser i form av vekslende føreforhold. I skyggepartier kan man plutselig få rent isføre tidlig på morgenen og sent om kvelden der vann fra smeltende snø har rent ut på kjørebanen og frosset til is, sier han videre.

Rustne MC-kjørere

– Ellers gjelder selvsagt velkjente generelle råd før man skal kjøre langt: Vær opplagt og i god form til kjøringen, og ta pauser med rimelige mellomrom for å strekke på beina og «våkne» litt, sier UP-sjefen, som også har en liten påminnelse til tohjulingene som nå skal ut av vinterdvalen:

– Vi ser dessverre at det er en klar overvekt av MC-ulykker tidlig på sesongen. Da er MC-kjørerne litt rustne og ute av trening, og dermed skal det også mindre til før ulykken er ute. Så ser vi at det selges stadig mer motorsykler, og da blir det enda viktigere å minne både erfarne MC-kjørere og ferskinger om at det er nå utover de fleste ulykkene skjer, slutter UP-sjef Runar Karlsen.

Så stor forskjell er det når bilen er fullastet

Se video: UP advarer mot trøtte sjåfører