I en pressemelding opplyser påtalemyndigheten at oppfordringen kommer fra bistandsadvokaten til en av kvinnene som har beskyldt Assange for seksuelle overgrep.



Det melder Aftonbladet.

I november 2010 ble Assange etterlyst av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner under et Sverige-besøk.

Han ble pågrepet i Storbritannia i desember samme år, men løslatt mot kausjon.

Elisabeth Massi Fritz er advokat for én av kvinnene som har anklaget Assange for seksuelle overgrep.

Hun la tidligere torsdag press på påtalemyndigheten for å gjenoppta etterforskningen.

– Jeg og min klient har akkurat mottatt nyheten om at Assange er pågrepet. At det vi har ventet og håpet på i snart sju år har skjedd, kommer så klart som et sjokk for min klient, sa Massi Fritz til det svenske nyhetsbyrået TT.

Julian Assange ble torsdag pågrepet av britisk politi. Han har de siste syv årene oppholdt seg i Equadors ambassade. Pågripelsen kom kort tid etter at landet opplyste at de trekker tilbake beskyttelsen av ham.

Saken oppdateres!