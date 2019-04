– Jeg elsker dere, sa Michelle Obama til stående applaus da hun kom inn på scenen klokken 20.30 torsdag kveld.

Flere tusen publikummere reiste seg for å klappe henne inn på scenen.

– Jeg er så glad for at min historie kan bli spredt på denne måten, og at jeg kan være med å spre budskapet om at alle kan få til hva de vil, sa Obama til et jublende publikum.

Lettet på sløret

I den tidsvis personlige praten lettet den tidligere førstedammen på sløret rundt Obama-familiens privatliv.

Hun avslørte blant annet at ektemannen - Barack Obama - ønsket et tredje barn.

– Under presidentkampanjen ville han ha et barn til, men det var ikke aktuelt. Jeg sa «aldri i verden, denne valgkampanjen er ditt tredje barn».

– Ektemenn er den deilig blanding av glede og frustrasjon. Jentene mine og ektemannen min har gitt meg så mye, men det er hardt arbeid, sa USAs tidligere førstedame.

Student-råd

Obama råder også studenter til å ikke la karakterer definere hvem de er, da hun selv målte mye av sin suksess i hvilke tilbakemeldinger hun fikk.

– Det er din medfølelse, din troverdighet og hvem du er som person som teller. Mitt råd er å slappe av, bare litt mer, sier Obama.

Eventet er lagt opp som en samtale mellom en intervjuer, i Oslo er det komiker Pheobe Robinson som har denne rollen.

Sterk kritikk

Tidligere i uken var Obama i København og Stockholm, der anmeldere slaktet opplegget.

Expressens anmelder kalte opplegget for en «ganske bisarr forestilling», og et usmakelig reklameshow.

– Jeg er så skuffet. Vi var mange kvinner som hadde gledet seg til å høre en sterk kvinne stå frem med budskap til verden, og hvordan man utgjør en forskjell. Men vi fikk spørsmål om chicken nuggets og veggfarger på et barnerom, sier den danske politikeren Ida Auken til danske BT.

Anledningen til besøket er bokturneen etter lanseringen av boken «Min historie». De dyreste billettene til torsdagens forestilling i Oslo Spektrum ligger på 6900 kroner, mens de billigste lenger bak har gått for 445 kroner.

Forestillingen i Oslo ble ikke utsolgt.

Norsk design

Både i Stockholm og København fikk Obama kritikk for å starte showet med å fortelle hva hun hadde på seg. Dette fikk det hele til å fremstå som et reklameshow, hevdet flere anmeldere.

I Oslo ble det derimot ikke nevnt hva Obama hadde på seg.

Ifølge KK på istagram var det et antrekk av den norske designeren Peter Dundas som ble valgt for anledningen.

– At Michelle Obama ikler seg dine klær åpner dører internasjonalt som det er vanskelig å forestille seg, sier moteekspert Marianne Jemtegård til TV 2.