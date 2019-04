Det kommer fram i en pressemelding fra Innlandet politidistrikt, torsdag ettermiddag.

Den 16 år gamle gutten har blitt vurdert av to sakkyndige, og de har nå levert sin rapport.

Der kommer det frem at 16-åringen ikke var strafferettslig tilgjengelig under knivdrapet på Vinstra i oktober i fjor.

Det var 31. oktober i fjor at politiet rykket ut til et nabolag i Vinstra i Nord-Fron kommune etter melding om en alvorlig hendelse.

12 minutter etter at politiet mottok meldingen ble den 16 år gamle gutten pågrepet. Da sto han fremdeles ved siden av den døde jenta.

Den døde 16-åringen og gutten hadde gått i samme klasse på ungdomsskolen og hadde nylig begynt på samme videregående skole da hendelsen fant sted.

I januar erkjente 16-åringen straffskyld for drapet, og mente selv at han burde straffes for drapet.

Innlandet politidistrikt opplyser at etterforskningen i saken i all hovedsak er ferdig, og sier saken vil bli oversendt til Hedmark og Oppland statsadvokatembeter innen utgangen av april.