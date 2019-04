Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei anglofil drømmer her! Jeg kjører i dag en tredørs Range Rover Evoque og er godt fornøyd. Vi er et godt voksent ektepar der ungene forlengst er ute av redet, det gjør at vi fint klarer oss med tre dører. Vi fikk også bilen veldig gunstig (privatkjøp), det kan virke som det ikke er så veldig mange som ser etter Evoque med tre dører!

Jeg lagret noen artikler dere laget på Range Rover SV Coupe i fjor, var det vel. Den skulle komme, men sist jeg forsøkte å google etter den virker det som bilen likevel ikke skulle komme. Synd! Jeg synes den ser ut som en designperle og tenkte at den kanskje kunne være mulig oppnåelig etter noen år, dette med tredørs biler igjen. Vet du noe mer og om den kommer/bare er utsatt?

Heisann. Drømmer er alltid bra! Jeg skjønner også godt at du drømmer om denne coupéen. Den så utrolig lekker ut, samtidig som den er veldig riktig i forhold til tradisjonene. Range Rover debuterte jo som kjent som en tredørs bil. Det tok noen år før Range Rover hadde en femdørs-versjon klar.

Range Rover SV Coupe ble vist tidlig i 2018 og Range Rover gikk da ut med et produksjonsantall på bare 999 eksemplarer. Dette skulle altså bli svært eksklusive saker. Planen var at den skulle legge seg et godt hakk over dagens biler fra Jaguar Land Rover – og være en utfordrer til super-luksus-SUVene fra blant annet Lamborghini, Bentley og Rolls-Royce. Prisen ble anslått til i underkant av fire millioner kroner.

Jeg husker det også var snakk om seriøs interesse fra flere norske kjøpere den gang. Bilen skulle for øvrig håndbygges ved Special Vehicle Operations-avdelingen til Land Rover.

Men, det blir altså ikke noen bil. Prosjektet ble stoppet en eller annen gang i fjor høst. Jeg tror ikke Range Rover har gått ut med noen offisiell forklaring på hvorfor, men det er nok flere grunner til dette.

Da Range Rover debuterte, var det med bare tre dører. Denne bilen har forlengst blitt et ikon.

Kommer ikke som tredørs

I hovedsak skyldes det nok at 2018 ble et mye tyngre år enn Jaguar Land Rover-konsernet hadde sett for seg. Etter mange år der pilene bare pekte oppover, fikk de mye motvind. Salget sviktet i det viktige kinesiske markedet. Det gikk også langt tråere hjemme i Storbritannia, der dieselsalget har falt mye de siste årene.

Range Rover merket også veldig godt at volummodellen Evoque nærmet seg slutten. Samtidig har Jaguars sedaner XE og XF hatt fallende salg. Når de i tillegg satset mye på utviklingen av elektriske Jaguar I-Pace, ble det mange ting på én gang. Og i en slik situasjon er det jo gjerne slik at man må prioritere strammere og kutte ut ting som ikke er strengt nødvendig.

En tredørs Range Rover i 999 eksemplarer havner nok fort i den kategorien, selv om jeg vil tippe at prosjektet isolert sett burde være lønnsomt. Det handler nok mer om at de må bruke ressursene sine der det er viktigst.

Såvidt jeg skjønner kommer det heller ikke noen tredørs-utgave av nye Evoque. Så da gjelder det å holde på den bilen du har!

Jeg håper dette var litt oppklarende.

