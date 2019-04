Se 100 meter sprint fra Hafjell direkte på tv2.no fredag kl 16.25

Johannes Høsflot Klæbo har vunnet alt som er av sprintrenn denne vinteren - og du trodde kanskje at han var verdens raskeste mann på ski.

– Neida, det er meg det, sier Emanuele Becchis.

For i februar i år gikk den 25 år gamle italieneren 100 meter på ski i Tyskland på tiden 10.78 sekunder. Ny verdensrekord! Klodens raskeste!

– Jeg hater lange, kjedelige løp. Supersprint er «action» og moro, forklarer Becchis.

TV 2 møter italieneren på Moseter skistadion i Hafjell. Fredag skal han her forsvare sin verdensrekord.

Ludvig Søgnen Jensen har vært Norges beste på 100 meter skisprint - og hadde verdensrekorden.

– Jeg er hissig på at den skal tilbake på norske hender og forholdene i Hafjell er gode nok for å sette verdensrekord, forklarer Søgnen Jensen.

Han rev av en brystmuskel under sesongåpningen og fikk ødelagt hele rennsesongen. Fredag gjør han comeback.

– Jeg banket Becchis med fire tidels sekund under en prolog tidligere i uka så formen er der den skal være. Det skal bli godt å få konkurrere igjen, jeg har brukt hele vinteren til å bygge meg opp igjen etter skaden.

Emanuele Becchis hadde ønsket seg et møte med Johannes Høsflot Klæbo, men trønderen møter ikke opp.

– Jeg skjønte for flere år siden at det var noen spesielt med Klæbo og før han ble berømt så byttet vi skidresser. Det er kult å tenke på nå etter all hans suksess. Det hadde vært show med han på startstreken, men han er sikkert litt lei etter en lang sesong, men samtidig er det litt ødeleggende for sporten at ikke de aller beste stiller, mener verdens raskeste langrennsløper.

Emanuele Becchis kommer fra Cuneo i Italia, ikke langt fra den franske riviera.

– Min skikarriere begynte med at jeg trivdes med å gå på rulleskøyter, forteller han.

– Skisprint er bare en hobby, sammen med en bror og en søster har vi tre dannet et lag som heter «Team Secchis£. I italia betyr secchis tynn og vi er alle tre litt spinkle i kroppsbygning. Men, vi er raske, sier han.