Dortmunds supertalent Youssoufa Moukoko har sikret seg en lukrativ sponsoravtale med Nike verdt opp til 10 millioner euro, skriver Bildt.

Det tilsvarer cirka 96 millioner kroner.

14-åringen får nesten ti millioner umiddelbart, mens resten utbetales ut fra hvordan karrieren utvikler seg. Avtalen strekker seg over ti år.

Moukoko har vært sensasjonelt god for Dortmunds U17-lag, der han har scoret utrolige 76 mål på 49 kamper.

Moukoko, som ble født i Kamerun i 2004, ble kjent allerede som 12-åring. Alt da gjorde han seg bemerket med 17 mål på sju kamper for U17-laget til Dortmund, og han ble tatt ut på Tysklands G16-landslag.

Denne sesongen scoret Moukoko 40 mål da Dortmund vant U17-ligaen i Vest-Tyskland og sikret den nasjonale tittelen etter å ha scoret avgjørende mål i semifinalen mot Bayer Leverkusen og finalen mot Bayern München.

– Målet er å vinne Ballon d'Or

Neste steg på veien er sannsynligvis U19-laget til Dortmund, men de langsiktige målene er også store.

– Målet mitt er å bli proffspiller for Dortmund, vinner Champions League med Dortmund og vinne Ballon d'Or, har han sagt til Bild, ifølge Bundesliga.com.

Den tidligere Borussia Dortmund-spilleren Lars Ricken, som nå er sjef for klubbens fotballakademi, gjør på sin side det han kan for å dempe forventningene.

– Han får bare spille med førstelaget når han har fylt 17. Vi holder oss rolig enn så lenge, og ikke glem det når vi dømmer prestasjonene hans, sier Ricken.

Nuri Sahin er tidenes yngste Dortmund-spiller. Han var 16 år, elleve måneder og en dag da han debuterte. Den rekorden kan Moukoko slå så fremt han får A-lagsdebuten tidlig i 2021/22-sesongen.

Aldersspekulasjoner

Da Moukoko for alvor ble kjent for to år siden ble det stilt spørsmål ved om Moukoko faktisk var så ung som 12 år. Unggutten kom til Tyskland med sin far Joseph i 2014.

– Rett etter fødselen fikk jeg ham registrert ved Tysklands ambassade i Yaoundé, og han har tysk fødselsattest, sa faren til tyske medier i 2017.

Lars Ricken gikk også ut mot spekulasjonene.

– Han er 12 år gammel. Det er rett og slett fakta. Det er ingen tvil, slo han fast, ifølge Rheinische Post.