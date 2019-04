Forsøker å «stenge ute» tragedien: – Tenker man på sånt, er man ferdig som syklist

Se Paris-Roubaix på TV 2 fra 10:30 på søndag

2018-utgaven av rittet vil alltid huskes for at Goolaerts fikk hjertestans, krasjet på brosteinen og senere døde på sykehuset, 23 år ung.

Før årets ritt bestemte rittarrangør A.S.O. seg for å kalle opp brosteinspartiet mellom Briastre og Viesly, hvor han krasjet, etter belgieren. Ved minnesmerket kan man se blomster, hilsener fra familie og kjent, og, tradisjon tro i sykkelsporten, en rekke drikkeflasker fra en rekke ulike lag.

– Det er tragisk for sykkelsporten og for familien hans. Man begynner dagen med å skulle få oppleve en drøm, å sykle Paris-Roubaix, og så skjer noe sånt... Sport skal være gøy og positivt, og så skjer noe sånt. Det er noe man aldri kommer til å glemme. Smerten er der fortsatt, men det er selvsagt verst for familien hans, sier belgiske Julien Vermote til TV 2 etter å ha fullført sin siste treningstur på brosteinen før søndagen.

– Man må prøve ikke å tenke på det

Dimension Data-rytteren, som får en viktig jobb med å hjelpe Edvald Boasson Hagen og Michael Valgren Hundahl på søndag, er ærlig på at slike ulykker får man til å reflektere over hva man egentlig er med på.

– Det minner man alltid på hvor farlig denne sporten er. Hans uhell var spesielt, men sporten vår er farlig. Og det blir ikke bedre. Bare tenk på trafikkøyer og sånt. Det blir mer og mer av det i sykkelritt. Man må være «på» hele dagen, og det er vanskelig for alle i seks-syv timer. Det er farlig, men man kan ikke tenke så mye på det. Da tørr man til slutt ikke å sykle. Jeg håper at rittarrangører har det i bakhodet at de prøver å unngå så mange «hinder» i veien som mulig. For vi har alle familier hjemme. Det er fint å kunne drive med sport, men det trenger ikke å bli farligere enn det allerede er, sier han.

En annen belgier, Tiesj Benoot, kjente Goolaerts godt fra ungdomsårene.

25-åringen er en av favorittene før søndagens ritt, og Lotto Soudal-rytteren gjør nå det han kan for ikke å tenke på det som skjedde i fjor.

– Det er vanskelig å prate om. Men man må prøve ikke å tenke på det. Begynner man å tenke på sånt, så er man ferdig som syklist. Det kan skje med alle. Og det skjedde med Goolaerts i Paris-Roubaix. Men sånt kan skje med hvem som helst når man går på gaten. Det var bare veldig, veldig uflaks, sier han til TV 2, og fortsetter:

– Han var på min alder og en jeg alltid konkurrerte mot. Vi snakker fortsatt om ham. Han var en snill mann, alltid positiv. Sånt skjer i livet. Dessverre.