Politiet har fått nye DNA-spor i Birgitte-saken

– Å få oppklart et 24 år gammelt drap ville ha vært helt fantastisk, særlig for de pårørende, men også for lokalsamfunnet og alle som er opptatt av lov og rett, sier Jahr.

DNA-analyse

Det ble funnet uvanlig mange hår på Birgitte Tengs kropp da hun ble funnet drept og seksuelt misbrukt i et skogholt på Karmøy 6. mai 1995.

Mange av hårene har vært undersøkt tidligere i den langvarige etterforskningen, men fremdeles skal det være flere hår som ikke er DNA-analysert.

Etter at saken ble gjenopptatt i januar 2017, bestemte man seg for at nye analyser av både tidligere undersøkte hår, og andre som ikke var undersøkt, skulle sendes til et laboratorium i Østerrike i håp om at nye analysemetoder nå kunne gi et bedre svar.

Arvid Sjødin, som representerer Tengs fetter, ble kontaktet av politiet om DNA-funnene torsdag. Foto: TV 2

– Jeg kan ikke bekrefte opplysningene til Haugesunds Avis, men politiet kontaktet meg tidligere i dag og opplyste at de har mottatt resultatene og vil undersøke saken videre, forteller advokat Arvid Sjødin til TV 2.

Han representerer Tengs fetter, som i 1997 ble dømt for drapet, før han senere ble frikjent av lagmannsretten. Han er imidlertid sivilrettslig erstatningsansvarlig for drapet fremdeles.

– Dersom det stemmer at resultatene er positive, er det svært bra for fetteren, som fremdeles sliter med å få omgjort dommen og bevist sin endelige uskyld, sier Sjødin, som er på ferie og foreløpig ikke har snakket med sin klient om saken.

Tidligere lensmann på Karmøy, Dagfinn Torstveit, var med i serien «Hvem drepte Birgitte» Foto: TV 2

Tidligere lensmann på Karmøy, Dagfinn Torstveit, sier at han er spent på hva politiet har å komme med.

– Alt som kan være med å oppklare denne saken er uansett bra, sier Torstveit til TV 2.

Norgeshistoriens mest omtalte drap

En av norgeshistoriens mest omtalte og uløste drap startet en vårdag på midten av nittitallet i et lite lokalsamfunn på Sørvestlandet.

6. mai 1995 ble tenåringsjenta Birgitte Tengs (17) funnet drept og seksuelt misbrukt i et skogholt på Karmøy.

Den siste sikre observasjonen av henne er kvelden før, da hun forsøker å få skyss hjem etter en kveld hun tilbragte på et bedehus før hun dro til Kopervik sentrum.

Fra bedehuset til sentrum haiket jenta, som ble beskrevet som smilende, litt beskjeden og snill, med en venninnegjeng på tur fra Haugesund til Kopervik.

Politiet vet i 2019 fremdeles ikke hvordan hun timer senere havnet i skogholtet, eller hvem som drepte henne.