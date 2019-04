Dette skriver VG.

Politiadvokat Guro Holm Hansen i Øst politidistrikt bekrefter overfor VG at en av politiets teorier er at drapet hadde et æresmotiv.

– Vi har en arbeidsteori om at ære kan være et motiv. Dette er på bakgrunn av informasjon som har fremkommet under etterforskningen, blant annet gjennom vitneavhør, sier Holm Hansen til VG.

Det var på morgenen 1. april politiet rykket til en leilighet på Strømmen i Akershus etter at naboer hadde meldt at de hadde observert en blodig mann med kniv i området.

Eksmann siktet og erkjent

Da politiet ankom boligen fant de en død kvinne i midten av 30-årene.

Kvinnens tidligere ektemann ble pågrepet og siktet for drapet.

Den siktedes forsvarer, Dag Svensson, bekrefter at mannen erkjenner straffskyld.

De har et barn på åtte år sammen. Barnet blir ivaretatt av politiet og barnevernet.

Politiadvokat i Øst politidistrikt, Guro Holm Hansen, sier at den siktede mannen er en iransk statsborger født i 1988.

Den 30 år gamle mannen har erkjent straffskyld i avhør med politiet.

Konfliktfylt

– Vi er kjent med at det har vært kontakt mellom de to og politiet tidligere i forbindelse med en konflikt, men vi kan ikke gå ut med noe flere detaljer på nåværende tidspunkt, sier Hansen.

Kvinnen i 30-årene hadde fått utdelt voldsalarm fra politiet på grunn av en anmeldt hendelse som skjedde på senhøsten 2018.

Politiet vil ikke gå inn på hva det anmeldte forholdet dreier seg om, men hendelsen involverte den drapssiktede 30-åringen.

