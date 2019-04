Tror på gjennombrudd: – Vi har lagt mange av brikkene

– I kraft av å være Anne Elisabeth Hagens ektefelle, er Tom Hagen en viktig kilde til informasjon for politiet. Han har bidratt på en god måte, sier Tommy Brøske, som leder etterforskningen av forsvinningssaken.

Snart fem og halv måned har gått siden Anne Elisabeth-Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar utenfor Oslo.

Ved 12-tiden torsdag ankom en politibetjent og en kriminaltekniker eiendommen. Med en hund gjennomsøkte de tomta. De konsentrerte seg særlig om boligens inngangspartier.

– Bakgrunnen for søket er at snøen nå er borte. Vi ønsker å forsikre oss om at vi ikke har gått glipp av noe, sier Brøske.

NYE SØK: Politiet var torsdag på plass utenfor ekteparets bolig i Lørenskog. Der søkte de med hund i jakten på spor de kan ha oversett på grunn av snø. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Etter en snau time forlot politiet eiendommen. TV 2 er ikke kjent med om det ble gjort funn av interesse for etterforskningen.

Tips om mulige skjulesteder

Politiet har tidligere finkjemmet boligen innvending, de har etterlyst personer som var ved Tom Hagens arbeidsplass den morgenen kona forsvant, det er gjort søk med dykkere i vannet like i nærheten, det er registrert en rekke kjøretøy og samlet inn enorme mengder teledata.

Til tross for dette: Politiet har ikke fått et gjennombrudd i saken.

– Etterforskningen pågår fortsatt for full styrke, og det skjer utvikling fra dag til dag, men dette er ting jeg ikke kan kommentere nå, sier Brøske.

ETTERFORSKER: Politiinspektør Tommy Brøske leder etterforskningen av forsvinningssaken. Foto: NTB Scanpix

Fortsatt gjennomføres avhør i saken. Totalt er mer enn 250 personer avhørt og det har kommet inn over 1600 tips. Noen av disse inneholder konkrete opplysninger om hvor Anne-Elisabeth Hagen skal holdes skjult.

Politiet vil ikke svare på om de har spanet på eller aksjonert mot konkrete adresser.

Trenger mer penger

Tommy Brøske vil ikke kommentere hvor mange politibetjenter som jobber med forsvinningen på fulltid, men han legger skjul på at saken er ressurskrevende.

Øst politidistrikt har nylig søkt om mer midler fra Politidirektoratet. I søknaden redegjør de for de økonomiske konsekvensene saken har hatt og hvordan den har rammet andre oppgaver som politiet er satt til å løse.

– Vi har forsøkt å forhindre at saken går utover prioriterte områder, men det er ingen tvil om at den har gått på bekosting av andre oppgaver, sier Brøske.

Han beskriver etterforskningen som et «stort puslespill».

– Vi har lagt mange av brikkene, men det gjenstår fortsatt brikker som skal legges. Vi undersøker hele tiden om vi har alle brikkene som skal til for å løse saken, sier Brøske.